ريستارت vs المشروع X، من يتفوق في صراع شباك تذاكر موسم عيد الأضحى؟

يشهد موسم أفلام موسم عيد الأضحى المقبل 2025، منافسة قوية بين فيلمي “المشروع x” بطولة النجم كريم عبد العزيز وياسمين صبري، و"ريستارت" بطولة النجم تامر حسني وهنا الزاهد.

موسم عيد الأضحى المبارك 2025

ويأتي ذلك بعد تأكد خروج فيلم “أحمد وأحمد” لأحمد السقا وأحمد فهمي من سباق موسم عيد الأضحى، حيث من المقرر طرحه بداية يوليو المقبل، وأيضا تأجيل عرض فيلم “الجواهرجي” لمحمد هنيدي ومنى زكي من جديد ليخرج الفيلم من موسم عيد الأضحى أيضا.

وتحديد صناع فيلم “روكي الغلابة” بطولة دنيا سمير غانم أيضا نهاية شهر يوليو المقبل موعدا لطرح العمل بالسينمات.

المشروع x وريستارت

فيلم المشروع x الذي تم طرحه بالسينمات قبل أيام قليلة حقق إيرادات قوية حيث يستمر بدور العرض حتى انطلاق عيد الأضحى المقبل ليستقبل جمهور العيد، فيما يتم طرح فيلم “ريستارت” نهاية الشهر الجاري بدور العرض السينمائي ليكون متاحا بالسينمات في موسم عيد الأضحى أيضا.

ومن المتوقع أن يحظى الفيلمين بإقبال جماهيري كبير من جمهور ورواد دور العرض السينمائي في العيد، ليتقاسما إيرادات شباك التذاكر خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.

أبطال فيلم المشروع X

"المشروع X" بطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، ومريم الجندي، وضيوف الشرف ماجد الكدواني، عصام السقا، وهنا الزاهد، ومن إخراج بيتر ميمي.

أبطال فيلم ريستارت

ويُشارك في بطولة ريستارت رفقة تامر حسني كل من النجمة هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، رانيا منصور، توانا الجوهري، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو.

والفيلم يأتي من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، وسيتم طرحه يوم 29 مايو بجميع دور العرض السينمائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.