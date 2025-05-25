الأحد 25 مايو 2025
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حوادث

الأم الجاحدة: "ضربت ابني بآلة حادة علشان جوزي رفض يطلقني"! والنيابة تأمر بحبسها

حبس المتهمة، فيتو
حبس المتهمة، فيتو

في جريمة مروعة هزت حي العمرانية، أقدمت سيدة على الاعتداء على طفلها البالغ من العمر 6 سنوات باستخدام آلة حادة، انتقامًا من زوجها لرفضه تطليقها، وذلك على خلفية خلافات أسرية متصاعدة.

وكشفت التحريات التي قادها المقدم أيمن سكوري، رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، أن المتهمة اعترفت بارتكاب الجريمة خلال التحقيقات الأولية، مبررة فعلتها بمحاولتها الضغط على الزوج بعد رفضه المستمر للانفصال، الأمر الذي دفعها – بحسب أقوالها – إلى فقدان السيطرة على أعصابها.

طعنت طفلها انتقاما من زوجها

تم نقل الطفل المصاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقها، حيث تقرر حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة المختصة، مع استكمال مناقشتها للوقوف على ملابسات الجريمة ودوافعها النفسية والاجتماعية.

 

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قسم شرطة العمرانية العمرانية حي العمرانية شرطة العمرانية

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