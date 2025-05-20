الثلاثاء 20 مايو 2025
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ثقافة وفنون

توم كروز يكشف أنه فقد الرؤية خلال مشهد الماء في Mission: Impossible - The Final Reckoning

توم كروز، فيتو
توم كروز، فيتو

كشف الممثل الشهير توم كروز، أنه لم يستطع الرؤية خلال تصوير مشاهد التي صورت أسفل مياه البحر، في فيلم Mission: Impossible - The Final Reckoning  بسبب الإضاءة الشديدة.

وقال توم كروز، في حوار لمجلة فاريتي،:"في كثير من الأحيان لا أستطيع الرؤية بسبب انعكاس الضوء.. لذلك، كنت أذهب إلى موقع التصوير دون وعي تقريبًا، وأقضي وقتًا طويلًا في الموقع أحاول فهم [الحركة] أثناء تصوير اللقطات.. ثم أثناء التصوير، أواجه صعوبة.. بالإضافة إلى ذلك، يزداد وزن البدلة عند البلل بحوالي 125 رطلًا.. لذا، فإن التدريبات والأمور التي عليّ القيام بها للاستعداد لهذه الأمور تتطلب سنوات من التطوير.. نعم، وأنا من يُنتجها، لذا فهو أيضًا من هذا النوع".

ذكرت عدد من التقارير الصحفية أن مدة تشغيل فيلم "Mission: Impossible - The Final Reckoning"، الجزء الثامن والأخير، من سلسلة أفلام Mission Impossible، والمقرر عرضه في صالات السينما، بتاريخ 21 مايو المقبل، ستصل إلى ساعتين و51 دقيقة.

وشارك الممثل توم كروز، مع جمهوره، صورة لتدريباته تحت الماء استعدادًا لتصوير أحد المشاهد الخطرة، في فيلم Mission: Impossible 8.

وعلق توم على الصورة التي نشرها على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "التدريب والإعداد الذي نضعه في هذا الفيلم، هو تتويج لكل شيء قبله، من الأعماق إلى السماء لا يمكنني الانتظار لمشاركة المزيد معكم".

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وكشفت تقارير صحفية أن ميزانية إنتاج فيلم MISSION IMPOSSIBLE 8، تجاوزت 400 مليون دولار، وهو ما يعد رقم ضخم جدًّا في هوليوود.

وذكر عدد من التقارير أنه بسبب تلك الميزانية الضخمة لفيلم MISSION IMPOSSIBLE 8، فإن شركة باراماونت، ترغب في تسويق الفيلم، على اعتباره أنه الجزء الأخير من سلسلة الأفلام الشهيرة، وذلك لتعزيز اهتمام الجمهور وزيادة الإيرادات لتعويض تكاليف الإنتاج الضخمة.

فيلم MISSION IMPOSSIBLE 8  سيُعرض رسميا في صالات السينما بتاريخ 21 مايو 2025.

 

نهاية سلسلة MISSION IMPOSSIBLE

 وكشف المخرج والكاتب  كريستوفر ماكواري، حقيقة الأخبار التي نشرت مؤخرًا، حول نهاية سلسلة أفلام Mission Impossible الشهيرة، بعد عرض الجزء السابع منها في صالات السينما.

وأوضح ماكواري، في تصريحات صحفية جديدة، أن الجزء القادم من سلسلة أفلام Mission Impossible، وهو فيلم Dead Reckoning،  Part Two  لن يكون الأخير، أن هناك أفلام وأجزاء أخرى من سلسلة أفلام Mission Impossible، سيتم صنعها.

وذكر مخرج سلسلة أفلام Mission Impossible، أنه لا يرى نهاية من الأساس، لسلسلة أفلام توم كروز الشهيرة، ما دامت تصنع النجاح والإيرادات الضخمة، علاوة على إعجاب الجمهور بها.

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