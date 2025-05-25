الأهلي ينهي إجراءات سفر لاعبيه إلى أمريكا

أنهى الجهاز الإداري بالنادي الأهلي كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بالسفر إلى أمريكا استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية الشهر القادم، حيث تطير بعثة الأهلي إلى أمريكا يوم ٤ يونيو القادم وتهبط البعثة ترانزيت في تركيا قبل استكمال الرحلة إلى أمريكا والتي تستغرق ما يقرب من 21 ساعة.

ويتأهب النادي الأهلي لخوض مباراة فاركو الحاسمة للقب الدوري المصري، الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة.

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري المصري

تقام مباراة الأهلي، أمام فاركو في الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وفاركو مع وجود ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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