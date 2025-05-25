الأحد 25 مايو 2025
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رياضة

موعد ظهور تريزيجيه في مران الأهلي

تريزيجيه، فيتو
تريزيجيه، فيتو

قال مصدر داخل النادي الأهلي: إن محمود تريزيجيه لاعب الفريق الجديد سوف يبدأ المشاركة في تدريبات الفريق مطلع يونيو القادم بعد انتقاله رسميا إلى الفريق لمدة خمسة مواسم بعد انتهاء رحلته أمس مع الريان القطري. 

ويتأهب النادي الأهلي لخوض مباراة فاركو الحاسمة للقب الدوري المصري، الأربعاء المقبل، على استاد القاهرة.

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري المصري 

وتقام مباراة الأهلي أمام فاركو في الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

 وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وفاركو مع وجود ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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