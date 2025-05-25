الأحد 25 مايو 2025
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حوادث

تجديد حبس عاطل احترف أعمال الدجل والشعوذة بالجيزة

حبس المتهم
حبس المتهم

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بتهمة ممارسة أعمال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحاني وفك أعمال السحر.

النصب عبر الانترنت

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، قد أكدت قيام عاطل بالنصب والاحتيال على المواطنين بغرض الاستيلاء على أموالهم، وذلك من خلال الادعاء بأنه معالج روحاني، ويمتلك قدرات خاصة فى علاج كافة الأمراض، وفك أعمال السحر.. وأضافت المعلومات والتحريات أن المتهم يروج  لنشاطه غير المشروع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استخدم عددا من الحسابات والصفحات على موقع فيس بوك وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي، فى استقطاب ضحاياه من المواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من تحديد الوكر الذى يمارس المتهم فيه نشاطه المحظور قانونا، وتمت مداهمته وألقى القبض على المتهم  بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، وعثر بحوزته على أدوات تُستخدم في أعمال الدجل والشعوذة، وهاتف محمول يحوي صور ومقاطع فيديو ومحادثات تؤكد ممارسته للنشاط الإجرامي، وبمواجهته أقر المتهم بارتكاب الوقائع المنسوبة إليه، بغرض تحقيق الثراء السريع من خلال عمليات النصب والاحتيال على ضحاياه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق جددها قاضى المعارضات 15 يوما.

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