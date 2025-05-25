الأحد 25 مايو 2025
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خارج الحدود

أول تصريح لبايدن بعد إعلان إصابته بالسرطان

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو

قال جو بايدن الرئيس الأمريكي السابق  إنه "يشعر بحال جيدة" بعد قرابة أسبوع من إعلان إصابته بسرطان البروستاتا. 

وأدلى بايدن بهذه التصريحات من مطار برادلي الدولي في ولاية كونيتيكت أثناء زيارته لحضور حفل تخرج حفيده، وفقًا لقناة "نيوز 8" News8.

وتعد هذه التصريحات الأولى التي يُدلي بها بايدن منذ إقرار بتشخيص حالته الصحية الحرجة.

ويوم الاثنين، كتب الديمقراطي رسالةً إلى متابعيه يشكرهم فيها على دعمهم له في ظلّ تدهور حالته الصحية.

وكتب الرئيس السابق: "السرطان يُلامسنا جميعًا. ومثلكم جميعًا، تعلمنا أنا وجيل أن نكون أقوى في الأوقات الحرجة.. شكرًا لكم على دعمكم ومحبتكم لنا".

ومع استمرار بايدن في الابتعاد عن الأضواء، تعرضت إدارته لانتقادات لاذعة بسبب الكشف عن إصابته بالسرطان.

وتساءل نائب الرئيس جيه دي فانس عن الفريق المحيط ببايدن أثناء وجوده في منصبه، مشيرًا إلى أن الموظفين كانوا يعرفون أنه غير لائق للقيام بدور القائد الأعلى.

وقال دي فانس للصحفيين: "لا أعتقد أنه كان قادرًا على القيام بعمل جيد للشعب الأمريكي".

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جو بايدن الرئيس الأمريكي السابق مطار برادلي الدولي ولاية كونيتيكت بايدن جيه دي فانس

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