تامر حسني يحتفل بالعرض الخاص لفيلمه الجديد ريستارت الليلة

يحتفل النجم تامر حسني ، مساء اليوم الأحد بالعرض الخاص لفيلمه الجديد ريستارت داخل أحد الفنادق الكبرى بمدينة 6 أكتوبر

فيلم تامر حسني الجديد ريستارت

ويُشارك في بطولة ريستارت رفقة تامر حسني كل من النجمة هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، رانيا منصور، توانا الجوهري، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو.

والفيلم يأتي من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، وسيتم طرحه يوم 29 مايو بجميع دور العرض السينمائية

ويشهد الفيلم تعاونًا ثانيًا بين “تامر” وهنا الزاهد، بعد ظهورهما معًا في فيلم “بحبك”، وتعاونًا ثالثًا بين "تامر" والمخرجة سارة وفيق بعد فيلمي: “مش أنا” و"تاج

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