الأحد 25 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تامر حسني يحتفل بالعرض الخاص لفيلمه الجديد ريستارت الليلة

فيلم ريستارت، فيتو
فيلم ريستارت، فيتو

يحتفل النجم تامر حسني ، مساء اليوم الأحد بالعرض الخاص لفيلمه الجديد ريستارت داخل أحد الفنادق الكبرى بمدينة 6 أكتوبر 

فيلم تامر حسني الجديد ريستارت 

 ويُشارك في بطولة ريستارت رفقة تامر حسني كل من النجمة هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، رانيا منصور، توانا الجوهري، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو.

والفيلم يأتي من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، وسيتم طرحه يوم 29 مايو بجميع دور العرض السينمائية

ويشهد الفيلم تعاونًا ثانيًا بين “تامر” وهنا الزاهد، بعد ظهورهما معًا في فيلم “بحبك”، وتعاونًا ثالثًا بين "تامر" والمخرجة سارة وفيق بعد فيلمي: “مش أنا” و"تاج

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيلم تامر حسني الجديد ريستارت فيلم تامر حسني تامر حسني النجم تامر حسني

الأكثر قراءة

انهيار الليمون والثوم والطماطم، أسعار الخضار اليوم بسوق العبور

تبدأ من 25 جنيهًا، تعرف على أسعار 8 أصناف من المانجو في سوق العبور

مرتضى منصور يعلن التطوع للدفاع عن طفل بلطيم

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 25 مايو 2025

شروط الحصول على تراخيص المحال العامة والتجارية وفقا للقانون

اليوم، الحكم في دعوى إعادة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

النواب يناقش تعديل قانون الانتخابات وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف

اليوم، نظر دعوى الفنانة زينة لزيادة نفقة ومصروفات أبنائها من أحمد عز

خدمات

المزيد

تعرف على حالات إزالة إعلان ودفع نفقات التنفيذ على نفقة صاحبه وفق القانون

سعر السمك اليوم، البلطي يتراجع 15 جنيهًا في سوق العبور

بالأرقام، الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر وفق القانون

تبدأ من 25 جنيهًا، تعرف على أسعار 8 أصناف من المانجو في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

اطلب الإسعاف "أون لاين".. 7 معلومات عن تطبيق "اسعفني" الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 25 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 25 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 25 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية