الحكومة تعلن بدء إنشاءات المرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة بدأت منذ فترة في تسليم أراضي المرحلة الأولى من مشروع تطوير منطقة “رأس الحكمة” للجانب الإماراتي، وذلك في إطار الاتفاق الاستثماري الذي يهدف إلى تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية على غرار مدينة العلمين الجديدة.

الجدول الزمني لمشروع رأس الحكمة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج، "آخر النهار"، المذاع على "النهار"، أن عمليات التسليم تسير وفق الجدول الزمني الموضوع، وقد تم الانتهاء من تسليم جزء كبير من المرحلة الأولى، على أن يتم استكمال باقي الأراضي خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء يتابع بشكل دوري الموقف التنفيذي لـمشروع رأس الحكمة ويوجه بسرعة إنهاء إجراءات التسليم.

تنفيذ الإمارات لإنشاءات مشروع رأس الحكمة

وأضاف المتحدث الرسمي أن الجانب الإماراتي بدأ بالفعل في تنفيذ عدد من الإنشاءات على الأرض، من بينها فندق كبير جارٍ العمل على بنائه، فضلًا عن مشروعات سياحية وتجارية أخرى ستسهم في خلق فرص عمل وتنشيط الاقتصاد المحلي في المنطقة.

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