وزير الاستثمار يبحث تطورات مشروع رأس الحكمة

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع عبد الله الساهي العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة شركة مدن العقارية القابضة لاستعراض تطورات مشروع رأس الحكمة والمشروعات الأخرى الخاصة بالشركة في مصر، إلى جانب استعراض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض جهود الشركة لتطوير مشروع رأس الحكمة، حيث تعد الشركة المطور الرئيسي للمشروع بالكامل مع مطورين بارزين في مصر والإمارات وشركات عالمية، حيث أعلنت مجموعة مدن القابضة خلال شهر فبراير من العام الجاري أنها حققت تقدمًا في تصميم المخطط الرئيسي لمشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي.

وأكد «الخطيب» استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لمجموعة مدن القابضة في تنفيذ مشروع رأس الحكمة.

كما استعرض الوزير الفرص الاستثمارية التي يتم إعدادها حاليا للطرح في إطار صندوق مصر السيادي لاسيما الأصول بمنطقة وسط البلد والقاهرة الخديوية.

وأشار «الخطيب» إلى جهود الحكومة لتهيئة بيئة ومناخ الاستثمار في مصر من خلال تنفيذ إصلاحات مالية، ونقدية، وتجارية تستهدف توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين، والمصدرين والمستوردين وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.

ونوه الوزير بأن السوق المصري يتمتع بالعديد من الفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة التي تؤهله لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وذلك لتوفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

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