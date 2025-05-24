حبس مطرب مهرجانات شهير سنة بتهمة الاعتداء والسرقة في الهرم

قضت محكمة الجيزة بحبس مطرب المهرجانات "إ. س." لمدة عام، بعد إدانته بالتعدي على شاب في منطقة شارع العريش بدائرة قسم شرطة الهرم وسرقة هاتفين محمول ومبلغ مالي.

وكان المجني عليه قد تقدم ببلاغ إلى قسم شرطة الهرم، اتهم فيه المطرب "إ. س." بالتعدي عليه بآلة حادة، ما تسبب له في جرح قطعي عميق بالذراع أدى إلى قطع بأحد الأوتار، بالإضافة إلى سرقة هاتفين ومبلغ مالي.

وعقب تحقيقات النيابة العامة، أُحيل المتهم إلى المحاكمة، حيث أصدرت المحكمة حكمها بحبسه عامًا مع النفاذ.

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