الداخلية تكشف تفاصيل سقوط أخطر عصابة للتنقيب عن الذهب بأسوان

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 4 أشخاص لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالمناطق الجبلية فى أسوان.

عصابة التنقيب عن الذهب بأسوان

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام 4 أشخاص مقيمين بمحافظة أسوان بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالمناطق الجبلية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة، وكمية من أحجار الكوارتز، وقطعة معدنية يشتبه في كونها ذهبية، وبعض الأدوات المستخدمة في سبك الذهب، وكمية من خام الذهب وبمواجهتهم اعترفوا بأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات بيعهم لخام الذهب الناتج عن التنقيب غير المشروع بالمناطق الجبلية.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 77 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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