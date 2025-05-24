جمعية النواب العموم العرب تطلق برنامجها التدريبي من مدينة الغردقة

انطلقت اليوم السبت، بمدينة الغردقة، فعاليات ورشة العمل المتخصصة في “أساليب تحقيق ومكافحة الإرهاب”، تحت مظلة جمعية النواب العموم العرب، برئاسة الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، النائب العام للمملكة العربية السعودية – رئيس الجمعية – وبرعاية النيابة العامة المصرية، وبحضور المستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية، وذلك في إطار دعم التعاون القضائي العربي، وتعزيز تبادل الخبرات بين النيابات العامة في الدول العربية.



يشارك في الورشة نخبة من أعضاء النيابات العامة في الدول العربية الشقيقة، في إطار مواصلة الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية المستجدة، وبحث سُبل التنسيق في آليات التحقيق والملاحقة القضائية لجرائم الإرهاب.



وتتناول الورشة عددًا من المحاور الفنية والقانونية المتعلقة بأساليب التحقيق الحديثة، ووسائل التعاون الدولي، وتحديات مواجهة الإرهاب العابر للحدود، وذلك من خلال جلسات حوارية ومحاضرات متخصصة، يُقدِّمها خبراء وممثلون عن الجهات القضائية المعنية.

وتأتي هذه الورشة في سياق المساعي الدؤوبة لتعزيز البنية المؤسسية للعدالة العربية، وترسيخ مبدأ التكامل بين النيابات العامة في التصدي لظاهرة الإرهاب، كأحد أخطر التهديدات لجبهتنا الداخلية، تفعيلًا لمخرجات دور الانعقاد السابق، الذي تم خلاله أيضًا الاتفاق على اختيار مصر مقرًّا دائمًا للجمعية.

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