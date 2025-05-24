رئيس هيئة الإسعاف يكشف مفاجأة عن عدد البلاغات الوهمية (فيديو)

كشف الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف، أن الدولة تمتلك 3264 سيارة إسعاف موزعة على مستوى الجمهورية.

عدد سيارات الإسعاف

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "عدد سيارات الإسعاف أقل من المعدلات المطلوبة ونحاول تعويض ذلك بزيادة الأعداد سنويا".

دعم القيادة السياسية لزيادة سيارات الإسعاف





وأضاف: "القيادة السياسية تعمل على دعم منظومة الإسعاف بشكل غير مسبوق، حيث زادت السيارات خلال الـ 10 سنوات الأخيرة أكثر من 1400 سيارة إسعاف".

ولفت إلي أن الخطة الاستراتيجية لهيئة الإسعاف يتم دعمها سنويا، والعام المقبل سيكون هناك زيادة أخرى في سيارات الإسعاف للوصول الي المعدلات العالمية.

إشكالية البلاغات الوهمية لهيئة الإسعاف

وأشار: من الطبيعي وصول سيارة الإسعاف الي المريض خلال 8 دقائق لا سيما على الطرق السريعة، مع عدم وجود عوائق أو مضايقات أو ازدحام مروري، لكن أحيانا تكون هناك بعض التحديات مثل الضغط على الخدمة وبعض المكالمات غير حقيقية حيث إن 86% من الاتصالات بالهيئة وهمية وغير حقيقية.



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