مدبولي يفتتح المقر الرئيسي الجديد لهيئة الإسعاف المصرية

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المقر الرئيسي الجديد لهيئة الإسعاف المصرية، بمدينة حدائق أكتوبر، وذلك خلال حضوره الاحتفالية المقامة بالمقر بمناسبة مرور ١٢٣ عاما على إطلاق خدمة الإسعاف في مصر.

مرور ١٢٣ عاما على إطلاق خدمة الإسعاف في مصر

وأجرى رئيس الوزراء جولة بالمقر، واستعرض الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الاسعاف المصرية، مكونات المقر الجديد وتجهيزاته الحديثة، التي تدعم قدرات مرفق الإسعاف بشكل فاعل، إلى جانب الخدمات الجديدة التي يتم اطلاقها تزامنا مع الافتتاح.

وخلال جولته بالمقر، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، مركز تلقي البلاغات بمقر هيئة الاسعاف المصرية، واستمع الى شرح من الدكتور شريف مدحت، مدير عام التخطيط الاستراتيجي بالهيئة، الذي أشار إلى أن هذا المركز يُعد أول مركز تلقي بلاغات حكومي في مصر، والذي يدعم قدرات الهيئة في استقبال بلاغات من المواطنين على الخط الموحد ١٢٣ التي تسبق تحريك سيارة الاسعاف، حيث تستقبل عددًا كبيرا منها، وذلك من خلال ١٨٧ مقعدًا بالمركز، مع امكانية تتيح زيادة العدد مستقبلا، ويعمل عليها فريق مدرب، على مدار ٢٤ ساعة، طوال الأسبوع، لاستقبال البلاغات الطارئة وغير الطارئة على مستوى الجمهورية.

توزيع البلاغات على سيارات الإسعاف بتقنيات تكنولوجية حديثة

وأضاف مدير عام التخطيط الاستراتيجي بالهيئة، أن المركز تم تجهيزه وفق أحدث المواصفات القياسية العالمية، ومزود بأحدث أساليب تكنولوجيا الاتصالات، وكذلك وسائل الاتصال الحديثة، ومرتبط بكافة فروع هيئة الاسعاف المصرية على مستوى الجمهورية، حيث يقوم بتلقي الاتصالات واعادة توزيعها على المحافظات بشكل لحظي من خلال خطوط الربط، ثم توزيع البلاغات على سيارات الإسعاف بتقنيات تكنولوجية حديثة، تتمثل في منظومة "الكاد" والتي تطبق المعايير الدولية لتوزيع البلاغات على سيارات الإسعاف وفقا للقرب والاتاحة والتوزيع الجغرافي والطبيعة الخاصة بكل بلاغ، حيث يتم تسجيل كافة التوقيتات ومتابعة السيارات آليا من خلال الحاسب الآلي، كما تم إدخال تقنية جديدة وهي تقنية "موبايل كاد"، بحيث يتم ربط سيارة الإسعاف بغرف العمليات عن طريق تابلت لوحي، لتوزيع المهام، وسهولة الوصول إلى المريض.

ولفت الدكتور شريف مدحت إلى أنه يتم خلال هذه الزيارة أيضا تدشين تطبيق الهاتف المحمول للمواطن "اسعفني" والذي يتيح للمواطن طلب خدمة الإسعاف غير الطارئة، وجدولة هذه الخدمات وطلبها حسب حاجة المواطن للخدمة غير الطارئة، حيث يمكن حجز الخدمة والاستعلام عن الرسوم ومتابعة السيارة خطوة بخطوة لحين الوصول، وذلك من خلال التنبيهات الخاصة بالرحلة، كما يتيح التطبيق نافذة للشكاوى والمقترحات يمكن من خلالها للمواطن تقديم الشكوى أو المقترح بسهولة، ويتم التواصل والرد والتفاعل مع المواطن بشكل فاعل.

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