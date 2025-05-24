السبت 24 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدبولي يفتتح المقر الرئيسي الجديد لهيئة الإسعاف المصرية

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فيتو
ads

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المقر الرئيسي الجديد لهيئة الإسعاف المصرية، بمدينة حدائق أكتوبر، وذلك خلال حضوره الاحتفالية المقامة بالمقر بمناسبة مرور ١٢٣ عاما على إطلاق خدمة الإسعاف في مصر.

مرور ١٢٣ عاما على إطلاق خدمة الإسعاف في مصر

وأجرى رئيس الوزراء جولة بالمقر، واستعرض الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الاسعاف المصرية، مكونات المقر الجديد وتجهيزاته الحديثة، التي تدعم قدرات مرفق الإسعاف بشكل فاعل، إلى جانب الخدمات الجديدة التي يتم اطلاقها تزامنا مع الافتتاح.

وخلال جولته بالمقر، تفقد  الدكتور مصطفى مدبولي، مركز تلقي البلاغات بمقر هيئة الاسعاف المصرية، واستمع الى شرح من الدكتور شريف مدحت، مدير عام التخطيط الاستراتيجي بالهيئة، الذي أشار إلى أن هذا المركز يُعد أول مركز تلقي بلاغات حكومي في مصر، والذي يدعم قدرات الهيئة في استقبال بلاغات من المواطنين على الخط الموحد ١٢٣ التي تسبق تحريك سيارة الاسعاف، حيث تستقبل عددًا كبيرا منها، وذلك من خلال ١٨٧ مقعدًا بالمركز، مع امكانية تتيح زيادة العدد مستقبلا، ويعمل عليها فريق مدرب، على مدار ٢٤ ساعة، طوال الأسبوع، لاستقبال البلاغات الطارئة وغير الطارئة على مستوى الجمهورية.

توزيع البلاغات على سيارات الإسعاف بتقنيات تكنولوجية حديثة

وأضاف مدير عام التخطيط الاستراتيجي بالهيئة، أن المركز تم تجهيزه وفق أحدث المواصفات القياسية العالمية، ومزود بأحدث أساليب تكنولوجيا الاتصالات، وكذلك وسائل الاتصال الحديثة، ومرتبط بكافة فروع هيئة الاسعاف المصرية على مستوى الجمهورية، حيث يقوم بتلقي الاتصالات واعادة توزيعها على المحافظات بشكل لحظي من خلال خطوط الربط، ثم توزيع البلاغات على سيارات الإسعاف بتقنيات تكنولوجية حديثة، تتمثل في منظومة "الكاد" والتي تطبق المعايير الدولية لتوزيع البلاغات على سيارات الإسعاف وفقا للقرب والاتاحة والتوزيع الجغرافي والطبيعة الخاصة بكل بلاغ، حيث يتم تسجيل كافة التوقيتات ومتابعة السيارات آليا من خلال الحاسب الآلي، كما تم إدخال تقنية جديدة وهي تقنية "موبايل كاد"، بحيث يتم ربط سيارة الإسعاف بغرف العمليات عن طريق تابلت لوحي، لتوزيع المهام، وسهولة الوصول إلى المريض.

ولفت الدكتور شريف مدحت إلى أنه يتم خلال هذه الزيارة أيضا تدشين تطبيق الهاتف المحمول للمواطن "اسعفني" والذي يتيح للمواطن طلب خدمة الإسعاف غير الطارئة، وجدولة هذه الخدمات وطلبها حسب حاجة المواطن للخدمة غير الطارئة، حيث يمكن حجز الخدمة والاستعلام عن الرسوم ومتابعة السيارة خطوة بخطوة لحين الوصول، وذلك من خلال التنبيهات الخاصة بالرحلة، كما يتيح التطبيق نافذة للشكاوى والمقترحات يمكن من خلالها للمواطن تقديم الشكوى أو المقترح بسهولة، ويتم التواصل والرد والتفاعل مع المواطن بشكل فاعل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء هيئة الإسعاف المصرية المقر الرئيسي الجديد لهيئة الاسعاف المصرية مدينة حدائق اكتوبر حدائق اكتوبر إطلاق خدمة الإسعاف في مصر الإسعاف

مواد متعلقة

رئيس الوزراء: هيئة الإسعاف شريك أساسي في النظام الصحي

رئيس الوزراء يشهد فعاليات الاحتفال بمرور 123 عامًا على إطلاق خدمة الإسعاف في مصر

مجلس الوزراء يهنئ وزيرة البيئة بتعيينها أمينة لـ "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر"

رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة رأس الحكمة

رئيس الوزراء يلتقي وفد جامعة أكسفورد

مصطفى مدبولي يلتقي وزير خارجية بلغاريا

إعلام الوزراء يستعرض تفاصيل مشروع القطار الكهربائي السريع (فيديو)

مدبولي يعتذر للفنان عبد الرحمن أبو زهرة: كرامة كبار السن خط أحمر

الأكثر قراءة

تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بمنتصف حركة تعاملات السبت (تحديث لحظي)

رسميا، محمد صلاح أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025

ارتفاع أسعار الذهب صباح اليوم السبت وهذا العيار يقفز لـ 5395 جنيها

فرص عمل بالأردن براتب مغري في هذا التخصص، اعرف الشروط

والد إحدى ضحايا انفجار خط غاز الواحات: وحشتيني يا سما.. مش هتصالح على دمك (فيديو)

أسعار أضاحي العيد الكبير بسوق الماشية في الإسماعيلية (فيديو وصور)

استئناف جلسات الحوار بشأن تعديل قانون الإيجار القديم غدا

هل يجوز لي تأدية فريضة الحج عن غيري أو للميت؟ الأزهر للفتوى يجيب

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز فى السوبر ماركت اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

الموت الأسود.. قنبلة روسية متطورة خرجت من رماد الحرب العالمية الثانية لمواجهة أوكرانيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل العشر من ذي الحجة، موضوع خطبة الجمعة المقبلة

هل يجوز لي تأدية فريضة الحج عن غيري أو للميت؟ الأزهر للفتوى يجيب

ليس تكفير الذنوب فقط، فضائل الحج ومتى يبدأ وينتهي؟

المزيد
الجريدة الرسمية