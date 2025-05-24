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رياضة

بمشاركة تريزيجيه، الريان يخسر نهائي كأس أمير قطر أمام الغرافة

الغرافة
الغرافة

توج الغرافة بالنسخة الـ53 من كأس أمير قطر بعد فوزه في المباراة النهائية على الريان بمشاركة محمود حسن تريزيجيه 2-1 اليوم السبت على ملعب خليفة الدولي في الدوحة.

 

وسجل ثنائية الغرافة كل من التونسي فرجاني ساسي (الدقيقة الرابعة) والإسباني خوسيلو (الدقيقة 18).

بينما جاء هدف الريان الوحيد عن طريق روجر.

ورفع الغرافة لقب كأس الأمير للمرة الثامنة في تاريخه بعد أعوام 1995-1996-1997-1998-2002-2009-2012.

 

موعد مباراة الريان ضد الغرافة في كأس أمير قطر

انطلقت مباراة الريان ضد الغرافة الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتعاقد الأهلي مع تريزيجيه لمدة 5 مواسم، لتدعيم صفوف الفريق قبل المشاركة بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية بمنتصف يونيو المقبل.
وقدم فريق الغرافة الذي يضم بين صفوفه فرجاني ساسي، لاعب الزمالك السابق، بطولة مميزة، حيث أقصى فريق السد بطل الثنائية الدوري وكأس قطر،  بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل 2-2 في ربع النهائي، قبل أن يعبر في دور قبل النهائي عقبة أم صلال 4-2 بعد التأخر بهدفين ليحجز مقعده في العرض الأخير لأغلى البطولات.

بينما، نجح فريق الريان بقيادة تريزيجيه من الإطاحة بـ الدحيل وصيف الدوري بركلات الترجيح 4-2 بعد أن انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2، ثم فاز على الأهلي في دور نصف النهائي بنتيجة 3-0.

الجدير بالذكر أن فريق السد القطري هو الأكثر تتويجا بـ لقب كأس أمير قطر برقم قياسي «19 مرة».

 

تاريخ مواجهات الريان والغرافة في كأس أمير قطر

 وسبق وأن تقابل الريان والغرافة في 13 مناسبة بكأس الأمير، نجح الريان في الفوز بـ5 مباريات مقابل 4 انتصارات للغرافة، وتعادل الغرافة والريان 4 مرات.

وأحرز لاعبو الريان 18 هدفا، بينما سجل لاعبو الغرافة 19 هدفا.

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