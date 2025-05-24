السبت 24 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

غدا، أولي جلسات محاكمة سفاح المعمورة بالإسكندرية

سفاح المعمورة، فيتو
سفاح المعمورة، فيتو

تنظر غدا  محكمة جنايات  الإسكندرية الدائرة الأولى، أولى جلسات محاكمة سفاح المعمورة نصرالدين السيد،  لاتهامه بالقتل العمد والخطف بالإكراه والسرقة.

كانت  النيابة العامة أمرت بإحالة متهم، يبلغ من العمر 52 سنة، ويعمل محاميًا، المعروف إعلاميًا بـ «سفاح المعمورة»، محبوسًا، إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهامه بارتكاب واقعتَي قتل عمد مع سبق الإصرار، مقترنتَين بجنايتَي خطف بالتحايل والإكراه، وذلك بقصد تسهيل ارتكاب واقعتَي سرقة، فضلًا عن ارتكابه واقعة قتل زوجته المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار.


وأسفرت تحقيقات النيابة العامة -وفقًا لإقرار المتهم، وتحريات جهات البحث الجنائي، وتقارير الصفة التشريحية– عن صحة ارتكابه لواقعة خطف موكله المجني عليه الأول، بطريقَي التحايل والإكراه، وقتله عمدًا مع سبق الإصرار باستخدام سكين، وذلك بقصد تسهيل سرقة بعض المنقولات والمبالغ المالية التي كانت بحوزته، نظرًا لمروره بضائقة مالية.

كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهم بقتل زوجته المجني عليها الثانية خنقًا، خشية افتضاح أمره، إثر تكرارها مواجهته بشأن شكوكها حول سلوكه، بينما أقدم على خطف موكلته المجني عليها الثالثة بطريقَي التحايل والإكراه، وذلك على إثر خلافات متعلقة بالعمل بينهما، ومن ثم قتلها عمدًا مع سبق الإصرار باستخدام سكين، وبقصد تسهيل سرقة بعض المنقولات والمبالغ المالية التي كانت بحوزتها.

وأسفرت معاينة النيابة العامة عن قيام المتهم بإخفاء جثمان المجني عليه الأول، بدفنه داخل إحدى غرف مسكنه المستأجر، فضلًا عن إخفائه جثماني زوجته والمجني عليها الثالثة، بدفنهما في مسكن آخر قام باستئجاره لهذا الغرض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إحالة سفاح المعمورة الى المحاكمة الجنائية إحالة سفاح المعمورة إحالة سفاح المعمورة للجنايات محاكمة سفاح المعمورة

مواد متعلقة

25 مايو أولى جلسات محاكمة سفاح المعمورة

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025

الدوري المصري، سيراميكا يتقدم بهدف أمام حرس الحدود بالشوط الأول

البحوث الإسلامية يعلق على تنبؤات حدوث زلازل وانفجارات غدا (فيديو)

البحوث الفلكية تكشف حقيقة توقعات 25 مايو 2025 (فيديو)

ملكة جمال السعودية تتحايل على "البكيني" في مسابقة عالمية، والنشطاء: رومي القحطاني تكسر التابوهات

أمن القاهرة يكشف تفاصيل مشاجرة طفل المرور وآخرين بالمقطم (فيديو)

أستاذ زلازل عن توقعات 25 مايو: فشنك (فيديو)

بيراميدز يخطف تعادلا قاتلا من قلب صن داونز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 24 مايو 2025 في عمان

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت 2025.5.24

سعر الأرز في السوق المحلية اليوم السبت 24/5/2025

أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 24-5-2025

المزيد

انفوجراف

اطلب الإسعاف "أون لاين".. 7 معلومات عن تطبيق "اسعفني" الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مناسك الحج "أحكام وأسرار"، وزير الأوقاف السابق يوضح معنى التلبية وتمامها

ما حكم شراء الأضحية بالتقسيط؟، الإفتاء تجيب

تفسير حلم الفضة في المنام وعلاقته بخسارة مادية قريبة

المزيد
الجريدة الرسمية