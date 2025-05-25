الأحد 25 مايو 2025
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ثقافة وفنون

يوسف الشريف يستكمل تصوير فيلم "ديربي الموت" تمهيدا لعرضه بالسينمات

يوسف الشريف
يوسف الشريف

يستأنف الفنان يوسف الشريف تصوير أحدث أفلامه “ديربي الموت”، والذي يعود به إلى السينما بعد غياب استمر لسنوات.

ويصور يوسف الشريف مشاهد من الفيلم بأحد الدول الأوروبية، بعدها يعود إلى القاهرة لاستكمال تصوير المشاهد الداخلية للعمل، الذي من المفترض أن يعرض خلال عام 2025 بالسينمات.

 

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب يوسف الشريف، غادة عبد الرازق ودينا الشربيني ومن إخراج أحمد نادر جلال 

آخر أعمال يوسف الشريف 

وكانت آخر أعمال يوسف الشريف في الدراما مسلسل كوفيد 25، الذي عرض في موسم دراما رمضان 2021، وحقق نجاحا كبيرا وقتها.

مسلسل كوفيد 25 

وخلال مسلسل كوفيد 25 يقدم يوسف الشريف شخصية "يوتيوبر" خلال أحداث العمل الذي يحاكي تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما إجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال عام 2025 والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.

ومسلسل كوفيد 25 من تأليف إنجي علاء، إخراج أحمد جلال، بطولة يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، أيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، محمد عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد.

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يوسف الشريف ديربي الموت اخر اعمال يوسف الشريف

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