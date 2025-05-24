عبد الواحد السيد يعلق على تشجيع جماهير الزمالك لبيراميدز والأهلي

علق عبد الواحد السيد مدير الكرة السابق لنادي الزمالك، على ما يثار ويتردد بشأن تحول جماهير الأبيض لتشجيع نادي بيراميدز.

هل تحولت جماهير الزمالك لتشجيع بيراميدز

وقال عبد الواحد السيد خلال لقائه ببرنامج “كلام الناس” الذي تقدمه الاعلامية ياسمين عز بقناة “إم بي سي مصر”: "الزملكاوي مبيشجعش غير الزمالك، مسمعتش إن زملكاوي من قلبه بيشجع فرقة غيره، وكلام مش منطقي إننا فوتنا الماتش ووارد إن عواد يخطئ أو الحارس يغلط، وماتش المصري برضو غلط وحط الكرة للاعب الأهلي".

حقيقة تفويت الزمالك

وأضاف: "مفيش حاجة اسمها لعيبة كورة بيفوتوا الماتشات، زي ما كان بيقولوا علينا بنفوت للإسماعيلي، انا مش شايف إننا بنفوت وكلام لا يليق بالزمالك".

موقف عبد الواحد السيد من تشجيع الأهلي في المونديال

وعن موقفه من تشجيع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية، علق: "انا مبتفرجش إلا على نادي الزمالك ومش هشجع الأهلي في كأس العالم للأندية".



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