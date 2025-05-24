الموت يغيب سلطان المقارئ الشيخ سيد سعيد بعد رحلة امتدت لـ8 عقود، تدهورت حالته الصحية بسبب الفشل الكلوي، والحزن يخيم على مسقط رأسه، وتجهيزات لتشيع جنازته غدا في الدقهلية

خيم الحزن على أبناء محافظة الدقهلية عموما وأبناء ميت مرجا سلسيل خاصة بعد تلقيهم نبأ وفاة سلطان المقارئ الشيخ سيد سعيد بعد تدهور حالته الصحية حيث كان يعاني من الفشل الكلوي.

وتستعد أسرة الشيخ سيد سعيد لاستقبال جثمانه في مسقط رأسه بقرية ميت مرجا سلسيل، بمركز ومدينة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، وستشيع الجنازة ظهرا ويقام العزاء يوم الإثنين.

ومن المقرر أن يصل نجل سلطان المقارئ “ أسامة” إلى القاهرة مساء اليوم قادما من المملكة العربية السعودية، ليرافق الجثمان إلى مسقط رأسه بالدقهلية، في تمام الساعة 10 مساء.

وتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي لنقله إلى معهد ناصر ناصر العسكرى والإقامة والمتابعة الصحية منذ 20 يوما.

حيث نال الفقيد اهتماما كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، علي مدار مدة مرضه بالفشل الكلوي، وكانت وزارة الصحة ترسل سيارة طبية مجهزة إلي مسقط رأسه بميت مرجا سلسيل لنقله إلى معهد ناصر العسكري لخضوعه للفحوصات الطبية والاطمئنان عليه بصفة مستمرة.

رحل الشيخ سيد سعيد عن عمر يناهز 82 سنة

يشار أن العالم العربي اليوم أحد أبرز أعلام التلاوة، بوفاة الشيخ القارئ السيد سعيد، الشهير بـ"سلطان المقارئ"، عن عمر ناهز 82 عامًا، بعد مسيرة قرآنية استمرت لعقود، وامتلأت بالعطاء والروحانية والصوت الخاشع الذي أسر قلوب الملايين.

توفي الشيخ السيد سعيد اليوم السبت، تاركًا إرثًا كبيرًا من الذكر والتلاوة، ومن المقرر تشييع جثمانه غدًا الأحد عقب صلاة الظهر في مسقط رأسه، قرية ميت مرجا سلسيل، ويُقام العزاء بعد غدٍ الإثنين.

سلطان المقارئ حفظ القرآن كاملًا وهو في سن التاسعة، وشجعه على ذلك والده وجده، ولم يلتحق بالإذاعة، بسبب موقف مؤلم في شبابه من أحد أعضاء لجنة التقييم، فقد أصرّ على ألا يدخل اختبارات الإذاعة مجددًا.

لُقّب بـ "سلطان المقارئ" نظرًا لقوة صوته وتمكنه الكبير من علم التجويد والقراءات، وتعلم على يد الشيخ إبراهيم غنيم من قرية الكردي وعرف بأنه هو من اشهر من قرأ سورة يوسف

سلطان المقارئ كان يعاني من حساسية مفرطة في الجيوب الأنفية منذ الطفولة، وخضع لجراحة دقيقة في سويسرا، لكنه بقي يعاني من هذا المرض إلا أن الأعراض كانت تختفي تمامًا أثناء تلاوة القرآن، مما جعل التلاوة متنفسه الروحي

وصل صوته العذب إلى العديد من دول العالم، حيث سافر إلى: أبوظبي 11 مرة في شهر رمضان بدعوة من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان- رحمه الله- وجنوب أفريقيا على نفقة الملك فهد بن عبد العزيز -رحمه الله- كما زار لبنان لمدة 11 سنة متتالية، إضافة إلى باكستان، إيران، وسويسرا.

وعاصر سلطان المقارئ عددا من المشايخ منهم: الشيخ مصطفى إسماعيل، الشيخ البنا، الشيخ كامل يوسف البهتيمي، الشيخ راغب غلوش، الشيخ منصور الشامي الدمنهوري، الشيخ شعبان الصياد وغيرهم من قمم مدرسة التلاوة المصرية.

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