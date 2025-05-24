رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية لـ فرنسا

عاد إلى أرض الوطن الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له، وذلك بعد انتهاء زيارته الرسمية لدولة فرنسا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

والتقى الفريق أحمد خليفة بالفريق أول تييرى بوركار رئيس أركان الجيوش الفرنسية، وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء علاقات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية.

القوات المسلحة المصرية والفرنسية

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على عمق العلاقات الراسخة بين البلدين الصديقين معربًا عن تطلعه إلى زيادة أوجه التعاون والشراكة بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية فى مختلف المجالات العسكرية.

من جانبه أشاد رئيس أركان الجيوش الفرنسية بدور مصر المحورى فى دعم ركائز الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز أواصر العلاقات العسكرية الثنائية بما يلبي المصالح المشتركة لكلا الجانبين.

كما تفقد الفريق أحمد خليفة والفريق أول تييرى بوركار مركز العمليات المشتركة ومركز قيادة الفضاء واستمعا لعرض تقديمى تناول أسلوب العمل داخل المركزين بما يحقق السيطرة والتنسيق المستمر بين مختلف الأسلحة والتخصصات بالقوات المسلحة الفرنسية.

الدبابات الفرنسية ومركبات القتال المدرعة

وأجرى رئيس أركان الجيوش الفرنسية يرافقه الفريق أحمد خليفة زيارة إلى إحدى القواعد العسكرية الفرنسية، كما شاهدا تنفيذ عددًا من الأنشطة التدريبية لأحدث الدبابات الفرنسية ومركبات القتال المدرعة والطائرات الموجهة بدون طيار بإستخدام أحدث النظم التكنولوجية فى مجال التسليح.

وفى نهاية الجولة أشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بما شاهده من مستوى راق فى مجال التدريب بما يدعم الكفاءة القتالية للقوات المسلحة الفرنسية، ويعزز من أواصر التعاون العسكرى بين مصر وفرنسا.

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