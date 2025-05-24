السبت 24 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية لـ فرنسا

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية
ads

 عاد إلى أرض الوطن الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له، وذلك بعد انتهاء زيارته الرسمية لدولة فرنسا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

والتقى الفريق أحمد خليفة بالفريق أول تييرى بوركار رئيس أركان الجيوش الفرنسية، وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء علاقات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية.

 

القوات المسلحة المصرية والفرنسية 

 وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على عمق العلاقات الراسخة بين البلدين الصديقين معربًا عن تطلعه إلى زيادة أوجه التعاون والشراكة بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية فى مختلف المجالات العسكرية.

من جانبه أشاد رئيس أركان الجيوش الفرنسية بدور مصر المحورى فى دعم ركائز الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز أواصر العلاقات العسكرية الثنائية بما يلبي المصالح المشتركة لكلا الجانبين.

كما تفقد الفريق أحمد خليفة والفريق أول تييرى بوركار مركز العمليات المشتركة ومركز قيادة الفضاء واستمعا لعرض تقديمى تناول أسلوب العمل داخل المركزين بما يحقق السيطرة والتنسيق المستمر بين مختلف الأسلحة والتخصصات بالقوات المسلحة الفرنسية.

 

الدبابات الفرنسية ومركبات القتال المدرعة

 وأجرى رئيس أركان الجيوش الفرنسية يرافقه الفريق أحمد خليفة زيارة إلى إحدى القواعد العسكرية الفرنسية، كما شاهدا تنفيذ عددًا من الأنشطة التدريبية لأحدث الدبابات الفرنسية ومركبات القتال المدرعة والطائرات الموجهة بدون طيار بإستخدام أحدث النظم التكنولوجية فى مجال التسليح.

وفى نهاية الجولة أشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بما شاهده من مستوى راق فى مجال التدريب بما يدعم الكفاءة القتالية للقوات المسلحة الفرنسية، ويعزز من أواصر التعاون العسكرى بين مصر وفرنسا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القواعد العسكرية الفرنسية القواعد العسكرية القوات المسلحة الفرنسية رئيس اركان الجيوش الفرنسية دولة فرنسا

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار الذهب صباح اليوم السبت وهذا العيار يقفز لـ 5395 جنيها

فرص عمل بالأردن براتب مغري في هذا التخصص، اعرف الشروط

أغرب من الخيال، طيار رفض ركوب شاب للحج فتعطلت طائرته مرتين (فيديو)

استئناف جلسات الحوار بشأن تعديل قانون الإيجار القديم غدا

فقد توازنه النفسي والعقلي، طارق الشناوي يهاجم أحمد السقا

قائمة المتهمين ونص أمر الإحالة في واقعة انفجار خط غاز الواحات

ارتفاع جديد، سعر الجنيه الذهب صباح اليوم السبت 24 مايو 2025

أخبار مصر: ليبيا تشتعل ومصر تعيد عشرات المواطنين، آخر إجراء من بيراميدز ضد الأهلي، أمريكا ترفع العقوبات على سوريا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز فى السوبر ماركت اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

الموت الأسود.. قنبلة روسية متطورة خرجت من رماد الحرب العالمية الثانية لمواجهة أوكرانيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ليس تكفير الذنوب فقط، فضائل الحج ومتى يبدأ وينتهي؟

تفسير رؤية سمك القرش في المنام وعلاقتها بالتغلب على الصعوبات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 24 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية