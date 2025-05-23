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أخبار مصر

وزير الأوقاف السابق: الاهتمام بتدريس "التربية الدينية" يحل كثيرا من الانحرافات

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق
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أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، أن ترسيخ القيم الدينية والأخلاقية والوطنية لدى النشء والشباب يجب أن يحظى باهتمام موازٍ للاهتمام بالمناهج الدراسية، مشددًا على ضرورة وجود آليات متابعة واضحة وقابلة للقياس لضمان تحقيق هذه الأهداف التربوية.

مختار جمعة: ترسيخ القيم الدينية والأخلاقية لدى النشء لا يقل أهمية عن تطوير المناهج الدراسية

وأوضح جمعة، في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن تدريس مادة التربية الدينية على يد معلمين ومربين أكفاء ويمثلون قدوة حسنة يسهم بشكل كبير في مواجهة العديد من مظاهر الانحراف الفكري والسلوكي، ويغرس القيم الإيجابية في نفوس الطلاب منذ الصغر.

وأشار وزير الأوقاف السابق إلى أهمية أن يتولى تدريس مادة التربية الدينية متخصصون أكفاء يتم اختيارهم بعناية فائقة، ليكونوا قدوة عملية للطلاب، لا مجرد ناقلين للمعلومة. ولفت إلى أن التأثير التربوي الحقيقي لا يتحقق إلا من خلال النموذج الصالح الذي يحتذي به النشء، وهو ما يتطلب إعدادًا خاصًا لمعلم التربية الدينية من حيث السلوك والمعرفة والقدرة على التأثير الإيجابي.

بناء الإنسان المتكامل لا يتم فقط من خلال المعرفة الأكاديمية

واختتم جمعة تدوينته بالتأكيد على أن بناء الإنسان المتكامل لا يتم فقط من خلال المعرفة الأكاديمية، بل من خلال منظومة متكاملة من القيم التي تتكامل مع التعليم وتدعمه وتوجهه نحو الصالح العام.

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