الإعلام الفرنسي: انقطاع التيار الكهربائي عن مهرجان كان السينمائي عمل تخريبي

عادت، منذ قليل، الكهرباء إلى مهرجان كان السينمائي، بعد انقطاع دام خمس ساعات في جنوب فرنسا، مع اشتباه في عمل تخريبي.

عودة التيار الكهربائي لمهرجان كان

ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، أُبلغ عن حادثتي إحراق متعمدتين في محطة طاقة خلال الليل، وقُطعت أعمدة خطوط الكهرباء، فيما أكدت وسائل الإعلام أن حفل الختام، سيقام كما هو مخطط له.

وانقطع التيار الكهربائي عن مدينة كان لمدة خمس ساعات صباح السبت قبيل حفل توزيع جوائز المهرجان، ليعود أخيرًا حوالي الساعة 3:30 مساءً بالتوقيت المحلي.

ورغم التحديات الفنية، صرّح ممثل عن المهرجان لمجلة "فارايتي" سابقًا أن حفل الختام "سيُقام كما هو مخطط له" بعد أن "انتقل قصر المهرجانات إلى مصدر طاقة مستقل".

ووفقًا لـ"فرانس إنفو"، قد يكون سبب الانقطاع عمل تخريبي، مع الإبلاغ عن حادثتي إحراق متعمدتين خلال الليل، واكتشاف قطع العديد من أعمدة خطوط الكهرباء في منطقة الألب البحرية.

وقالت توبين-كوندوميتي: “لقد قرأنا، وأنا متأكدة أنكم قرأتم، تقارير في وسائل الإعلام والصحافة عن أعمال خبيثة، برأيي، ينبغي أن يكون هذا الأمر موضوع تحقيق مستمر، رهنًا بتأكيد مكتب المدعي العام..على أي حال، نتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة عواقب انقطاع التيار الكهربائي بأفضل ما نستطيع.. ستُجري المحاكم تحقيقاتها”.

تفاصيل انقطاع التيار الكهربائي عن كان

وفي تفاصيل انقطاع التيار الكهربائي عن مهرجان كان، فحوالي الساعة 10:15 صباحًا، ومع بدء المؤتمر الصحفي لفيلم كيلي ريتشاردت "العقل المدبر" المُشارك في مسابقة الأفلام الرسمية، انقطع التيار الكهربائي عن أجزاء من المدينة.

ووفقًا لموقع "سكرين"، الذي كان أول من نشر خبر الانقطاع، انقطع التيار الكهربائي أيضًا في عدة قاعات عرض، ما أدى إلى توقف عرض الأفلام في منتصفها، مع أن التيار الكهربائي في القصر ظلّ يعمل بفضل مولدات احتياطية، في فندق جيه دبليو ماريوت على شارع كرويزيت، وهو مركز للمهرجانات لجأ إليه العديد من الحضور للوصول إلى الإنترنت، انقطع التيار الكهربائي وانقطع عدة مرات، بسبب انقطاع التيار الكهربائي، أغلقت العديد من المطاعم أبوابها أو اعتمدت على الدفع النقدي فقط.،وقد ثبت أن ذلك صعب، حيث تعطلت أجهزة الصراف الآلي أيضًا.

وصرح ممثل عن المهرجان لمجلة فاريتي: "انقطع التيار الكهربائي عن مدينة كان، والمناطق المحيطة بها"، وأضاف: "في هذه المرحلة، لم يُحدد سبب الانقطاع بعد…وتجري حاليًا أعمال الترميم".

وأضاف الممثل: "انتقل قصر المهرجانات إلى مصدر طاقة مستقل، مما يسمح لجميع الفعاليات والعروض المجدولة، بما في ذلك حفل الختام، بالاستمرار كما هو مخطط له وفي ظروف طبيعية.. ومع ذلك، تم تعليق عروض الأفلام في قاعة السينما مؤقتًا، وستُستأنف فور عودة التيار الكهربائي".

في الساعة 2:20 مساءً بالتوقيت المحلي، لم تكن الكهرباء قد عادت بعد.. إلا أن عمدة مدينة كان، ديفيد ليسنار، صرّح بأن شركة الكهرباء EDF تعمل على إعادة التيار الكهربائي بحلول ظهر اليوم.

وذكرت قناة فرانس إنفو أن "أعمالًا خبيثة" قد تكون سبب الانقطاع، نقلًا عن وزارة الداخلية الفرنسية، ووفقًا لفرانس إنفو، وقع حريقان متعمدان في محطة كهرباء سان كاسيان.

وبدأت منذ قليل، فعاليات حفل توزيع جوائز المهرجان، ومن المقرر أن تقوم رئيسة لجنة التحكيم جولييت بينوش، وأعضاء اللجنة: هالي بيري، وجيريمي سترونغ، وبايال كاباديا، وهونغ سانسو، وألبا رورواشر، وليلى سليماني، وديودو حمادي، وكارلوس ريغاداس، بتوزيع جوائز المهرجان الكبرى، بما في ذلك جائزة السعفة الذهبية وجائزتي أفضل ممثل وأفضل ممثلة.

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