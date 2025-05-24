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ثقافة وفنون

جلسة تصوير لطاقم عمل فيلم The Mastermind في مهرجان كان السينمائي

مهرجان كان، فيتو
مهرجان كان، فيتو

 خضع منذ قليل، طاقم عمل فيلم The Mastermind، لجلسة تصوير، ضمن فعاليات اليوم الأخير، للدورة ٧٨، من مهرجان كان السينمائي الدولي، وذلك بعد عرض الفيلم للمرة الأولى مساء أمس.

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 ساعات قليلة تفصلنا عن إسدال الستار، على الدورة ٧٨ من مهرجان كان السينمائي الدولي، والتي شهدت حضورا كبيرا من نجوم هوليوود والعالم.

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ومن المقرر أن يشهد حفل ختام مهرجان كان السينمائي الدولي، إعلان الفائزين بجوائز الدورة ٧٨، والتي من أهمها السعفة الذهبية.

الدورة 78 من مهرجان كان السينمائي 

وانطلقت الدورة 78، لمهرجان كان يوم الثلاثاء 13 مايو، وتستمر حتى 24 من الشهر ذاته، وسط حضور كبير من نجوم هوليوود والعرب، والعالم.

تكريم روبرت دي نيرور ونيكول كيدمان

وشهد حفل افتتاح الدورة ٧٨ من مهرجان كان السينمائي الدولي، تكريم الممثل الأمريكي الشهير روبرت دي نيرو، بجائزة "السعفة الذهبية الفخرية"، عن مسيرته الفنية الكبيرة في السينما.

كما شهد المهرجان تكريم الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان، بجائزة "المرأة في الحركة"، والتي تمنحها المهرجانات السينمائية للنساء المؤثرات في مجال السينما.

الفائزون في مسابقة نظرة ما في مهرجان كان 2025

 أعلنت إدارة مهرجان كان رسميا، عن أسماء الفائزين بجوائز مسابقة “نظرة ما”، ضمن فاعليات الدورة ٧٨ من مهرجان كان السينمائي لعام 2025.

وتنافس ٢٠ فيلما، علي جوائز مسابقة “نظرة ما”، والتي تُعد منصة هامة لاكتشاف المواهب السينمائية الجديدة وتقديم الأفلام المبتكرة والجريئة.

جائزة لجنة التحكيم

A Poet، إخراج سيمون ميسا سوتو

أفضل إخراج

ناصر عرب، وطرزان، "ذات مرة في غزة"

أفضل ممثل

فرانك ديلان، Urchin

 أفضل ممثلة

كليو ديارا، I Only Rest in the Storm

أفضل سيناريو

Pillion، هاري لايتون 

لجنة تحكيم الدورة 78 من مهرجان كان

وتولى رئاسة الدورة 78 من مهرجان كان السينمائي، الممثلة الفرنسية الحائزة على جائزة الأوسكار، جولييت بينوش.

فيما ضمت لجنة تحكيم المهرجان، كلا من الممثلة الأمريكية هالي بيري، والمخرجة الهندية بايال كاباديا، والممثلة الإيطالية ألبا رورفاكر، والكاتبة الفرنسية المغربية ليلى سليماني، والمخرج الكونغولي ديودو حمادي، والمخرج الكوري الجنوبي هونغ سانغسو، والمخرج المكسيكي كارلوس ريجاداس، والممثل الأمريكي جيريمي سترونج.

 

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