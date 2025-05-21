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طلاب الإعدادية الأزهرية ينهون امتحانات الفصل الدراسي الثاني ويصفون الإنجليزي بـ"السهل" (فيديو)

طلاب الشهادة الإعدادية
طلاب الشهادة الإعدادية بالأزهر

أنهى طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية، اليوم الأربعاء، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024 /2025، بأداء مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الفنية في ختام ماراثون الامتحانات.

آراء طلاب الشهادة الإعدادية في المعاهد الأزهرية بعد امتحانات اليوم 

وعبّر عدد من الطلاب عن ارتياحهم لمستوى امتحان اللغة الإنجليزية، مؤكدين أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط، فيما أشار البعض إلى أن سؤال البرجراف كان يحتاج إلى مزيد من التركيز والتفكير.

وقال أحد الطلاب: "الحمد لله خلصنا امتحانات، امتحان الإنجليزي النهاردة كان سهل في المجمل، بس سؤال البرجراف كان محتاج تفكير شوية، غير كده بقية الامتحانات عدت كويس والحمد لله على كل حال". 

امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 

من جانبها، أكدت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية أن الامتحانات سارت في هدوء دون رصد أي حالات غش جماعي أو مشكلات مؤثرة داخل اللجان، مشيدة بالتزام الطلاب والملاحظين بتعليمات الامتحانات.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال التصحيح خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لإعلان النتائج قبل نهاية شهر يونيو، بحسب ما أكدته مصادر بقطاع المعاهد.

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