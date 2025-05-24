السبت 24 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ولي عهد إمارة الفجيرة ونائب مدير صندوق النقد الدولي في زيارة للمتحف الكبير

الزيارات الرسمية
الزيارات الرسمية للمتحف المصري الكبير

استقبل المتحف المصري الكبير، الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ونايجل كلارك نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، وجهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق والوفود المرافقة لهم وذلك خلال زيارتهم الحالية لمصر.

 

الزيارات الرسمية للمتحف المصري الكبير

ويأتي ذلك في إطار سلسلة الزيارات الرسمية الرفيعة المستوى التي يشهدها المتحف المصري الكبير منذ افتتاحه التجريبي.

وجاءت زيارة ولي عهد إمارة الفجيرة على هامش مشاركته في فعاليات اليوم العربي للاستدامة 2025، والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أما زيارة نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي ومدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق جاءت على هامش مشاركتهما في فعاليات المؤتمر البحثي السنوي الأول لصندوق النقد الدولي المخصص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

المناطق المفتوحة للزيارة بالمتحف المصري الكبير

وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير الذي اصطحبهم في جولة تَضَمَّنت الساحة الخارجية للمتحف، والبهو الرئيسي، والدَّرَج العظيم، وقاعات العرض الرئيسة.

 وأعرب الضيوف خلال الزيارة عن سعادتهم واستمتاعهم بالمتحف وتصميمه المعماري المتميز ومقتنياته الأثرية الفريدة التي تروي تاريخ الحضارة المصرية القديمة العريقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المتحف المصري الكبير الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة امارة الفجيرة الإمارات العربية المتحدة الإمارات صندوق النقد الدولي

مواد متعلقة

زيادات جديدة في أسعار تذاكر دخول المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير يستضيف النسخة الثالثة من ملتقى التمكين بالفن

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025

ذو الوجهين لا تعاتبه ولا تلومه، علاء مبارك يوجه رسالة لاذعة لعمرو أديب بسبب والده

ملكة جمال السعودية تتحايل على "البكيني" في مسابقة عالمية، والنشطاء: رومي القحطاني تكسر التابوهات

الأهلي ينتظر الرد النهائي من النحاس بقبول هذا المنصب

مع بداية موسم الحج، تعرف على سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

أشهر من قرأ سورة يوسف، وفاة القارئ الشيخ السيد سعيد بعد صراع مع المرض

فرص عمل بالأردن براتب مغري في هذا التخصص، اعرف الشروط

بعد وفاة «سلطان المقارئ»، آخر حوار للشيخ السيد سعيد مع «فيتو»

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق المحلية اليوم السبت 24/5/2025

أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 24-5-2025

استقرار أسعار الأرز اليوم السبت في الأسواق

تعرف على سعر كيلو السكر في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

8 أرواح احترقت بسبب لحظة إهمال.. ماذا حدث في انفجار خط الغاز بالواحات؟! (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن دعوة سيدنا إبراهيم (فيديو)

ما ثواب الأضحية وما أفضل طريقة لتوزيعها؟ الإفتاء تجيب

فضائل العشر من ذي الحجة، موضوع خطبة الجمعة المقبلة

المزيد
الجريدة الرسمية