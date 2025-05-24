ولي عهد إمارة الفجيرة ونائب مدير صندوق النقد الدولي في زيارة للمتحف الكبير

استقبل المتحف المصري الكبير، الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ونايجل كلارك نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، وجهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق والوفود المرافقة لهم وذلك خلال زيارتهم الحالية لمصر.

الزيارات الرسمية للمتحف المصري الكبير

ويأتي ذلك في إطار سلسلة الزيارات الرسمية الرفيعة المستوى التي يشهدها المتحف المصري الكبير منذ افتتاحه التجريبي.

وجاءت زيارة ولي عهد إمارة الفجيرة على هامش مشاركته في فعاليات اليوم العربي للاستدامة 2025، والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أما زيارة نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي ومدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق جاءت على هامش مشاركتهما في فعاليات المؤتمر البحثي السنوي الأول لصندوق النقد الدولي المخصص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

المناطق المفتوحة للزيارة بالمتحف المصري الكبير

وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير الذي اصطحبهم في جولة تَضَمَّنت الساحة الخارجية للمتحف، والبهو الرئيسي، والدَّرَج العظيم، وقاعات العرض الرئيسة.

وأعرب الضيوف خلال الزيارة عن سعادتهم واستمتاعهم بالمتحف وتصميمه المعماري المتميز ومقتنياته الأثرية الفريدة التي تروي تاريخ الحضارة المصرية القديمة العريقة.

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