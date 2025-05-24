نجم ليفربول يتوج بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي

فاز ريان جرافنبيرخ، لاعب ليفربول، بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/2025.

وكان ليفربول توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2024/25، بعد أن فاز على توتنهام بنتيجة 5/1، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة 34 من البريميرليج، كما حصد محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز فوز الهولندي، ريان جرافنبيرخ، بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وحصل جرافنبيرخ على الجائزة بعد احتلاله المركز الأول في القائمة المختصرة التي ضمت أيضًا ليام ديلاب، وأنطوني إلانجا، ودين هويسن، وكول بالمر، وجواو بيدرو، ومورجان روجرز، وويليام ساليبا.

وشارك جرافنبيرخ هذا الموسم في 48 مباراة بجميع المسابقات، من بينها 36 مباراة في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ريان جرافنبيرخ لاعب ليفربول

محمد صلاح أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025

فيما أعلن نادي ليفربول حصول محمد صلاح لاعب الفريق، على أفضل لاعب فى مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج لموسم 2024-2025.

واختارت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول، كأفضل لاعب فى مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "يتفوق محمد صلاح بمفرده في عدد الأهداف المسجلة برصيد 28 هدفًا وصناعة الأهداف بـ18 تمريرة حاسمة، كما سجل الرقم القياسى لأكبر عدد من المشاركات فى الأهداف فى موسم مكون من 38 مباراة".

وأضافت "عندما تم سؤال عدد كبير من خبراء ومعلقى بى بى سى سبورت عن اللاعب الأفضل فى مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز هذا الموسم، اتفق الجميع على اختيار اللاعب المصري محمد صلاح".

وقال النجم الإنجليزى السابق كريس سوتون والمحلل فى هيئة الإذاعة البريطانية عن الفرعون المصري "أرقامه مذهلة، فقد سجل أو ساعد فى إحراز 46 هدفا فى الدورى الإنجليزى الممتاز هذا الموسم، وهذا أكثر مما تمكن مانشستر يونايتد من تحقيقه، كيف لا تصوت لمحمد صلاح كأفضل لاعب فى العام؟".

واختار كريس سوتون النجم الإنجليزى السابق كلا من، فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول وموريلو لاعب نوتنجهام فورست وديكلان رايس لاعب أرسنال فى قائمة الأفضل بمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز هذا الموسم خلف محمد صلاح.

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