السبت 24 مايو 2025
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ثقافة وفنون

إصابة دنيا سمير غانم خلال تصوير "روكي الغلابة" بالمقطم

مشهد من روكي الغلابة
مشهد من روكي الغلابة

تعرضت الفنانة دنيا سمير غانم للإصابة في يدها أثناء تصوير بعض مشاهد فيلمها الجديد روكي الغلابة بمنطقة المقطم.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم روكي الغلابة الذي تقوم ببطولته الفنانة دنيا سمير غانم قررت طرحه بدور العرض السينمائية خلال موسم الصيف المقبل، ليكون أول الأعمال التي سيتم طرحها في هذا الموسم.

 

وتقوم دنيا سمير غانم في فيلمها الجديد “الجارداية” بدور فتاة تعمل بودي جارد لدى أحد الأشخاص وهو الذي يقوم بدوره محمد ممدوح.

 

أبطال فيلم روكي الغلابة

ويشارك مع دنيا سمير غانم في بطولة الفيلم محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.

 

وكانت  دنيا سمير غانم قد خرجت من موسم دراما رمضان هذا العام وفضلت التحضير لفيلم سينمائي بدلًا من تقديم عمل درامي.

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روكي الغلابة دنيا سمير غانم محمد ممدوح مشهد من روكي الغلابة

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