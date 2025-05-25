استخدام طريقة فلاش باك ضمن أحداث الجزء الثاني من السلم والثعبان

يستخدم المخرج طارق العريان خاصية الفلاش باك خلال تصوير أحداث فيلم السلم والثعبان الجزء الثاني، واستخدامه في المشاهد الخاصة بالفنان التونسي ظافر العابدين والفنانة أسماء جلال.

ويلعب ظافر العابدين شخصية حبيب أسماء جلال السابق، ويظهر في مشاهد فلاش باك عن علاقته بها.

فيلم السلم والثعبان 2

ويواصل النجم عمرو يوسف تصوير فيلمه الجديد السلم والثعبان 2 الذي يأتي من توقيع المخرج طارق العريان فى رابع تعاون سينمائي بينهم عقب ثلاثية ولاد رزق.

تفاصيل فيلم السلم والثعبان 2

وأكد عمرو يوسف أن السلم والثعبان 2 هو ليس جزءا ثانيا للفيلم الذي تم تقديمه بنفس الاسم منذ سنوات كثيرة لكنه فقط ينتمي لسلسة أفلام تتشابه فقط في الاسم مثل سلسلة جيمس بوند مثلا، فهو فيلم إنساني يغوص في عالم العلاقات الإنسانية من تأليف أحمد حسني.

ويشارك عمرو يوسف بطولة السلم والثعبان 2 كل من: أسماء جلال وظافر العابدين وماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، وآية سليم.

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