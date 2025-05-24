السبت 24 مايو 2025
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محافظ المنوفية يلتقي مدير الأمن لمتابعة آليات تنفيذ الموجة الـ26 لإزالة التعديات

محافظ المنوفية يلتقي
محافظ المنوفية يلتقي مدير الأمن

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اللواء محمود الكموني مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية والوفد المرافق له، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك بين الاجهزة التنفيذية والامنية ومتابعة الموقف التنفيذي والاجراءات اللازمة لأعمال الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والاراضي الزراعية.

 

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام، اللواء خالد محمدي نائب مدير أمن المنوفية، العميد أحمد منيع مدير إدارة الحماية المدنية، العميد حازم نجيب مدير إدارة الرقابة الجنائية.

تعاون مشترك لتنفيذ التعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة 


وخلال اللقاء، أكد محافظ المنوفية على التعاون الدائم والوثيق مع الأجهزة الأمنية، مشيرًا أن ملف إزالة التعديات يأتي على رأس أولويات الدولة في المرحلة الحالية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لافتًا إلى ضرورة تكاتف الجهود بين كافة الجهات لتحقيق المستهدف بما يضمن الحفاظ على هيبة الدولة وفرض الانضباط، وأن هناك متابعة يومية لمعدلات التنفيذ لإزالة التعديات في المهد وعدم السماح بعودة المخالفات مرة أخرى.


ومن جانبه، أكد مدير أمن المنوفية على الجاهزية الكاملة للتعاون مع الأجهزة التنفيذية في تأمين حملات الإزالة، وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ قرارات الدولة بكل حزم، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة الموجة ال26 لازالة التعديات مدير امن المنوفية

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