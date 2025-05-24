دعم عيادات التأمين الصحي فى المنوفية بأحدث الأجهزة الطبية (صور)

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه وبالتنسيق التام مع الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي تمت الموافقة على دعم عيادات التأمين الصحي بالمنوفية بعدد من أحدث أجهزة المعامل لرفع كفائة الخدمات الطبية المقدمة.

أجهزة جديدة لتحسن جودة الخدمة فى التأمين الصحى بالمنوفية

وأشار محافظ المنوفية إلى أن الأجهزة "كيمياء، صور الدم، سيولة دم اوتوماتيك، جهاز مكمل لتحليل pcr فيروس c "، وذلك في إطار تحديث البنية التحتية الصحية ودعمها بأحدث التجهيزات الطبية للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لمرضى التأمين الصحي والتخفيف عنهم في تحمل تكاليف العلاج وتوفير خدمات طبية متكاملة ومستدامة تلبّي احتياجاتهم بكفاءة وجودة عالية.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات لدعم منظومة التأمين الصحي، ومنها تخصيص مقرات إضافية جديدة للمنظومة بمراكز منوف وتلا وقويسنا وسرس الليان وأحياء شرق وغرب شبين الكوم واستغلالها كعيادات وصيدليات لزيادة أعداد المنافذ والشبابيك لتسهيل إجراءات صرف الأدوية للمرضى، مؤكدًا على أننا نسعى جاهدين لتحسين خدمات التأمين الصحي على مستوى المحافظة.

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