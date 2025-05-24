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رياضة

بحضور حسن شحاته ومحسن صالح، انطلاق ورشة عمل مسابقات الناشئين

حسن شحاته،فيتو
حسن شحاته،فيتو

اتحاد الكرة، انطلقت صباح اليوم ورشة العمل التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل تطوير مسابقات الناشئين في جميع المراحل العمرية والفئات والأقسام، حيث شارك في أعمال اليوم المسئولون عن قطاعات الناشئين بأندية القسمين الأول والثاني، فيما تمتد أعمال الورشة إلى الغد بحضور مسئولي الناشئين بأندية القسمين الثالث والرابع.

حضر ورشة العمل عن الاتحاد المصري وليد درويش عضو مجلس إدارة الاتحاد المشرف على تطوير مسابقات الناشئين، كما حضر محمد أبو حسين عضو مجلس الإدارة ومصطفى عزام المدير التنفيذي وحسن شحاتة ومحسن صالح وحلمي طولان أعضاء اللجنة الفنية وعلاء نبيل المدير الفني وسيد بخيت رئيس لجنة المسابقات.

وأوضح وليد درويش عضو مجلس الإدارة في بداية أعمال الورشة الهدف من إقامتها الذي يتلاقى مع رغبة الاتحاد المصري في إعادة هيكلة مسابقات الناشئين لتخدم الغرض الذي تُقام من أجله.

وأضاف أن منهج اتحاد كرة القدم يرتكز على تطوير كافة عناصر المنظومة الكروية، وهو ما لن يتأتى إلى بالعودة أولًا إلى أرض الواقع حيث المسئولين عن قطاعات الناشئين في الأندية للوقوف على حقيقة مشاكلها لوضعها في الاعتبار لدى تطوير مسابقات الناشئين التي تمثل القاعدة الرئيسية والأوسع للكرة المصرية.

وأشار وليد درويش إلى أن جملة الآراء والمداولات التي استمعنا إليها سواء من نجوم الكرة المصرية أعضاء اللجنة الفنية بالاتحاد ومسئولي الناشئين بالأندية ستكون موضع توصيات سيتم رفعها إلى مجلس إدارة الاتحاد.

وكان مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس هاني أبو ريدة قد كلف وليد درويش في أول اجتماع له بدراسة وعرض موقف مسابقات المراحل السنية بكل مسمياتها.

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