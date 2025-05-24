السبت 24 مايو 2025
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أخبار مصر

أشهر من قرأ سورة يوسف، وفاة القارئ الشيخ السيد سعيد بعد صراع مع المرض

القارئ الشيخ السيد
القارئ الشيخ السيد سعيد، فيتو

 توفى منذ قليل القارئ الشيخ السيد سعيد، أحد أبرز قراء مصر والعالم الإسلامي، وذلك عن عمر يناهز 82 عامًا بعد صراع مع المرض.

 

موعد صلاة الجنازة على القارئ الراحل السيد سعيد 

 ومن المقرر أن تؤدى صلاة الجنازة غدا الأحد في ميت مرجا مركز ميت سلسيل بالدقهلية على أن يقام العزاء يوم الإثنين من ميت مرجا مركز ميت سلسيل. 

يُذكر أن الشيخ السيد سعيد وُلد في السابع من مارس عام 1943 بقرية ميت مرجا سلسيل، مركز المنزلة، محافظة الدقهلية، أتم حفظ القرآن الكريم كاملًا في سن التاسعة، وذاع صيته في أنحاء مصر والعالم الإسلامي.

 

وسافر إلى العديد من الدول لتلاوة القرآن الكريم، منها الإمارات العربية المتحدة ولبنان وجنوب أفريقيا وإيران وسويسرا، وكان أشهر تلاوة له هي سورة يوسف. 

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