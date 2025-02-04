هل تم تحويل الشيخ الطاروطي للتحقيق بسبب تلاوته بمسابقة بورسعيد للقرآن؟ رد حاسم من نقابة القراء

أعلن محمد الساعاتي متحدث نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة بمصر، أن النقابة برئاسة الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء تنفي ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تحويل القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي إلى التحقيق بالنقابة، وذلك على خلفية ما بدر منه (زعما من بعض الناس) خلال قراءة قرآن الجمعة الماضية ببورسعيد أثناء انعقاد المسابقة العالمية للقرآن الكريم والإنشاد على أرض المدينة الباسلة.

نقابة القراء تكشف حقيقة تحويل الشيخ الطاروطي للتحقيق

وقال الشيخ حشاد نقيب القراء: لم يتم الحديث عن التحويل للتحقيق نهائي، حيث أكدت على وجود متابع لإذاعة القرآن الكريم (من التخطيط الدينى) يتابع صلاة الجمعة على الهواء مباشرة (ليس مع الشيخ الطاروطى فقط بل يحدث ذلك أثناء النقل المباشر مع جميع القراء) ويرصد متابع التخطيط الدينى كل ما يحدث، وحال وجود أي أخطاء يتم رصدها فورا ورفعها فى تقرير إلى محمد نوار رئيس الإذاعة، الذى يأمر بتحويلها إلى لجنة إختبار الأصوات (اللجنة الموحدة) الخاصة باختبار أصوات القراء والمبتهلين وفى حالة وجود أخطاء بالتلاوة تقوم اللجنة برصدها وكتابة تقرير بها للسيد رئيس الإذاعة لاتخاذ اللازم.

وبناء عليه يؤكد نقيب القراء أن النقابة لم تخطر الشيخ الطاروطي بأى شئ ولا صحة لتحويله للتحقيق كما فهم خطئا من البعض.

تلاوة الشيخ الطاروطي في افتتاح مسابقة بورسعيد للقرآن الكريم

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حالة من الجدل، كان بطلها القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، بسبب تلاوته للقرآن الكريم خلال فعاليات افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم ببورسعيد، الجمعة الماضية، في نسختها الثامنة.

حيث أشار بعض المتابعين إلى أن الطاروطي وقع في أخطاء عديدة خلال التلاوة، وهو ما أثار حالة من الجدل بين المتخصصين.

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