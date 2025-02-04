الثلاثاء 04 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

هل تم تحويل الشيخ الطاروطي للتحقيق بسبب تلاوته بمسابقة بورسعيد للقرآن؟ رد حاسم من نقابة القراء

القارئ الشيخ عبد
القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي
ads

 أعلن محمد الساعاتي متحدث نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة بمصر، أن النقابة برئاسة الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء تنفي ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تحويل القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي إلى التحقيق بالنقابة، وذلك على خلفية ما بدر منه (زعما من بعض الناس) خلال قراءة قرآن الجمعة الماضية ببورسعيد أثناء انعقاد المسابقة العالمية للقرآن الكريم والإنشاد على أرض المدينة الباسلة.

 

نقابة القراء تكشف حقيقة تحويل الشيخ الطاروطي للتحقيق

وقال الشيخ حشاد نقيب القراء: لم يتم الحديث عن التحويل للتحقيق نهائي، حيث أكدت على وجود متابع لإذاعة القرآن الكريم (من التخطيط الدينى) يتابع صلاة الجمعة على الهواء مباشرة (ليس مع الشيخ الطاروطى فقط بل يحدث ذلك أثناء النقل المباشر مع جميع القراء) ويرصد متابع التخطيط الدينى كل ما يحدث، وحال وجود أي أخطاء يتم رصدها فورا ورفعها فى تقرير إلى محمد نوار رئيس الإذاعة، الذى يأمر بتحويلها إلى لجنة إختبار الأصوات (اللجنة الموحدة) الخاصة باختبار أصوات القراء والمبتهلين وفى حالة وجود أخطاء بالتلاوة تقوم اللجنة برصدها وكتابة تقرير بها للسيد رئيس الإذاعة لاتخاذ اللازم.

وبناء عليه يؤكد نقيب القراء أن النقابة لم تخطر الشيخ الطاروطي بأى شئ ولا صحة لتحويله للتحقيق كما فهم خطئا من البعض.

 

تلاوة الشيخ الطاروطي في افتتاح مسابقة بورسعيد للقرآن الكريم 

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حالة من الجدل، كان بطلها القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، بسبب تلاوته للقرآن الكريم خلال فعاليات افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم ببورسعيد، الجمعة الماضية، في نسختها الثامنة. 

حيث أشار بعض المتابعين إلى أن الطاروطي وقع في أخطاء عديدة خلال التلاوة، وهو ما أثار حالة من الجدل بين المتخصصين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إذاعة القرآن الكريم الشيخ عبد الفتاح الطاروطي الشيخ محمد حشاد الشيخ الطاروطي القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي المسابقة العالمية للقرآن الكريم نقابة محفظى وقراء القرآن نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم نقابة القراء

مواد متعلقة

بعد الجدل المثار حول تلاوته بمسابقة بورسعيد للقرآن، عبد الفتاح الطاروطي يرد على منتقديه بهذه الطريقة

نقيب القراء عن تلاوة الطاروطي المثيرة للجدل: لا تهاون مع الأخطاء وهذا موعد التحقيق معه
ads

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2025

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة كفر الشيخ

إقرار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة قبل رمضان، 6 فئات مستهدفة

السودانيون العائدون من مصر يوجهون نداء استغاثة عبر فيتو إلى البرهان

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية خلال ساعات، خطوات الحصول عليها

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الأقصر

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة الأقصر بالاسم ورقم الجلوس

منوعات

المزيد

فريق تحقيق يحتال على امرأة كلفتهم بمراقبة زوجها في تركيا

انفصال مهني بين الأمير هاري وميجان ماركل

مذيعة سورية تلتقي بأخيها المختفي بعد مناشدتها الشرع

دراسة تكشف معلومة "غريبة" عن وفيات سرطان الثدي بين الرجال

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025 في الصاغة

سعر الجنيه الذهب في السوق المحلية اليوم الثلاثاء، وصل لهذا السعر

آخر تطورات أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الثلاثاء 4-2-2025 في الأسواق

أسعار الفراخ اليوم، ارتفاع أسعار الفراخ في مصر (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات برشلونة المتبقية في شهر فبراير 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى تسنيم، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي لآيات من سورة المطففين

ملتقى الأزهر بلغة الإشارة يوضح فضل شهر شعبان وتجديد العهد مع الله

تفسير رؤية النهر في المنام وعلاقتها برزق واسع ومال حلال

المزيد
الجريدة الرسمية