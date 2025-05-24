عرض مسرحيتي المصنع والمطبخ بقصر ثقافة الأنفوشي الليلة

يشهد مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، مساء اليوم السبت عرضين مسرحيين، ضمن عروض الموسم الحالي، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، والمقدمة بالمجان بفرع ثقافة الإسكندرية، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة.

عروض قصور الثقافة

تقدم العروض بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

ويأتي العرض المسرحي الأول بعنوان "المصنع" ويعرض في السادسة مساء، تجربة نوعية قصر ثقافة برج العرب، عن نص "النساجون" لجراهات هوبتمان، وإخراج محمد بهجت، ويناقش تأثير الاحتلال الفرنسي على دول شمال إفريقيا، من خلال قصة أربع فتيات يعملن بمصنع للملابس بفرنسا.

أما العرض الثاني بعنوان "المطبخ"، يقدم في التاسعة مساء، تجربة نوعية لقصر ثقافة الأنفوشي، تأليف محمد عادل النجار، وإخراج أحمد علاء، ويناقش مشكلة الانفصال الوجودي والعاطفي بين زوجين يعيشان تحت سقف واحد، لكنهما ينتميان إلى عالمين متناقضين لا يلتقيان.

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