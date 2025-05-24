السبت 24 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

عرض مسرحيتي المصنع والمطبخ بقصر ثقافة الأنفوشي الليلة

عرض المصنع
عرض المصنع

يشهد مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، مساء اليوم السبت عرضين مسرحيين، ضمن عروض الموسم الحالي، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، والمقدمة بالمجان بفرع ثقافة الإسكندرية، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة.

عروض قصور الثقافة 

تقدم العروض بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

ويأتي العرض المسرحي الأول بعنوان "المصنع" ويعرض في السادسة مساء، تجربة نوعية قصر ثقافة برج العرب، عن نص "النساجون" لجراهات هوبتمان، وإخراج محمد بهجت، ويناقش تأثير الاحتلال الفرنسي على دول شمال إفريقيا، من خلال قصة أربع فتيات يعملن بمصنع للملابس بفرنسا.

 

أما العرض الثاني بعنوان "المطبخ"، يقدم في التاسعة مساء، تجربة نوعية لقصر ثقافة الأنفوشي، تأليف محمد عادل النجار، وإخراج أحمد علاء، ويناقش مشكلة الانفصال الوجودي والعاطفي بين زوجين يعيشان تحت سقف واحد، لكنهما ينتميان إلى عالمين متناقضين لا يلتقيان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قصر ثقافه الانفوشي مسرح قصر ثقافة الانفوشي الهيئة العامة لقصور الثقافة عروض قصور الثقافة ثقافة الإسكندرية قصور الثقافة

الأكثر قراءة

أشهر من قرأ سورة يوسف، وفاة القارئ الشيخ السيد سعيد بعد صراع مع المرض

ذو الوجهين لا تعاتبه ولا تلومه، علاء مبارك يوجه رسالة لاذعة لعمرو أديب بسبب والده

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى فلكيًا

ارتفاع أسعار الذهب صباح اليوم السبت وهذا العيار يقفز لـ 5395 جنيها

فرص عمل بالأردن براتب مغري في هذا التخصص، اعرف الشروط

تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بمنتصف حركة تعاملات السبت (تحديث لحظي)

تصريحات نبيلة مكرم عن كتاب ابنها لنصح الشباب تثير الجدل، والنشطاء: مفيش قاتل ملهم

كرة اليد، نجل مدرب المنتخب الأسبق يثير أزمة في الأهلي والزمالك

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم السبت في الأسواق

تعرف على سعر كيلو السكر في السوق اليوم

تعرف على سعر الأرز فى السوبر ماركت اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

8 أرواح احترقت بسبب لحظة إهمال.. ماذا حدث في انفجار خط الغاز بالواحات؟! (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما ثواب الأضحية وما أفضل طريقة لتوزيعها؟ الإفتاء تجيب

فضائل العشر من ذي الحجة، موضوع خطبة الجمعة المقبلة

هل يجوز لي تأدية فريضة الحج عن غيري أو للميت؟ الأزهر للفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية