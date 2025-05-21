"هاملت" و"تك تك بوم" ضمن عروض التجارب النوعية بقصور الثقافة

يشهد مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، مساء اليوم الأربعاء، عرضين مسرحيين، ضمن عروض الموسم الحالي، التي ينظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، والمقدمة بالمجان بفرع ثقافة الإسكندرية، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة.

عروض موسم قصور الثقافة

تقدم العروض بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتشهد حضور لجنة التحكيم المكونة من: المخرج المسرحي أحمد طه، المخرج محمد حجاج، مهندسة الديكور رانيا حداد، الناقد يسري حسان، والملحن إيهاب حمدي.

يأتي العرض المسرحي الأول بعنوان "تك تك بوم" ويعرض في السادسة مساء، تجربة نوعية بيت ثقافة القباري، عن نص المسرحية الموسيقية لجوناثان لارسون، وكتابة ستيفن ليفينسون، ترجمة سحر خميس، وإخراج محمد أشرف.

ويستعرض قصة حياة المؤلف، للتأكيد على فكرة أن الإنسان إذا أدى عمله بجد، سيصل إلى مراده ولو بعد حين، ويأتي ذلك في إطار غنائي استعراضي.

أما العرض الثاني بعنوان "هاملت.. فات الأوان"، يقدم في التاسعة مساء، تجربة نوعية لقصر ثقافة الأنفوشي، عن نص الأديب الإنجليزي ويليام شكسبير، وإخراج فكري سليم، ويتناول البعد النفسي لشخصية "هاملت" كمحاولة لإظهار التردد بداخله والذي جعله طوال يتحدث عن فكرة الثأر.

مشروع التجارب النوعية

ويعد مشروع "التجارب النوعية" أحد أشكال الإنتاج المسرحي التي تتيحها هيئة قصور الثقافة سنويا لشباب المبدعين، وتشمل تقديم أعمال مسرحية تعتمد على الابتكار والتجديد من خلال تجارب في الفضاءات المفتوحة أو الأثرية وغيرها من الأماكن، لإثراء المشهد المسرحي ودفعه نحو آفاق جديدة.

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