السبت 24 مايو 2025
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أخبار مصر

وزير الكهرباء: نستهدف ترشيد الإنفاق وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة

الدكتور محمود عصمت
الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

 أجرى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت، جولة تفقدية داخل ورش صيانة المعدات والمركبات الثقيلة والخفيفة وجراج المركبات ومخازن التشوين والتكهين التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر والمصرية لنقل الكهرباء، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على مجريات تنفيذ وتفعيل خطة ترشيد الإنفاق وتعظيم العوائد من الأصول والموارد المتاحة، سيما المعدات ومركبات النقل الثقيل والمهمات الأخرى.

 

جولات وزير الكهرباء الميدانية لمتابعة التشغيل

 يأتي ذلك فى إطار التوجه العام بترشيد الانفاق وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة، وفى ضوء برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة، وتحسين معدلات الأداء للشركات التابعة.

تفقد الدكتور محمود عصمت الأقسام المختلفة والورش المتخصصة ومراكز الإصلاح لمختلف المعدات والمهمات والمركبات الثقيلة، وكذلك الورش الخاصة بإصلاح المركبات الخفيفة ووسائل نقل الأفراد، وأماكن تجميع المعدات والمركبات ومخازن التكهين وقطع الغيار وغيرها من مكونات مجمع الورش والجراج.

واستمع  عصمت إلى شرح تفصيلي من مسئولي الورادى العاملة حول آلية العمل بداية من استقبال المعدة أو المركبة وصولا لعملية الإصلاح وزيادة الاعتماد على مهمات وقطع غيار تصنيف محلى مطابقة للمواصفات ومعتمدة، وكذلك الآلية الخاصة باتخاذ قرار التكهين وكيفية إدارة المركبات فى هذا الإطار والتصرف فيها بما يعظم العوائد منها، وأهمية الحرص على مبدأ الشفافية والالتزام بالقواعد التى يحددها القانون لحفظ حقوق الشركات.

 

تعظيم العوائد من الأصول المملوكة للدولة

 قال وزير الكهرباء إن ترشيد الإنفاق وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة وحسن إدارة الموارد المتاحة ضمن أولويات خطة العمل، مشيرا إلى تشكيل فريق عمل لحصر وتسجيل الأصول المملوكة لـقطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية فى إطار خطة التحول الرقمي.

 وأوضح أن العمل يجري فى إطار رؤية عامة لزيادة الموارد واستخدام الأصول غير المستغلة كمصادر دخل للشركات، مؤكدا أن تغيير معدلات الأداء وتحسين مؤشرات الشركات التابعة وتطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي يتطلب استغلال كافة الموارد المتاحة والأصول المملوكة، وهو ما يتم العمل عليه حاليا فى الهيئات والشركات التابعة للوزارة.

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