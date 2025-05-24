قبل التصديق على حكم إعدامه، وفاة المتهم بقتل طالب بالمنوفية

أكد مصدر مسؤول وفاة مسن متهم بقتل أحمد البنا الطالب بالصف الأول الثانوي في مدينة تلا التابعة لمحافظة المنوفية، بعد إحالة أوراقه لمفتي الجمهورية لبيان الرأي الشرعي في إعدامه.

ومن جانبه قال أهل المجني عليه إن جلسة الحكم على المتهم كان مقررا لها غدا الأحد بمحكمة جنايات شبين الكوم، وتم إعلان خبر وفاته.

الحكم بإعدام قاتل طالب بالمنوفية

وفي وقت سابق كانت محكمة جنايات شبين الكوم قد أصدرت قرارا بإحالة أوراق المتهم "س.خ" 74 سنة، لمفتي الجمهورية.

وكان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية تلقى إخطارًا يفيد باستقبال مستشفى تلا المركزي طالب مصابًا بطعنة نافذة أودت بحياته، وفشلت جميع محاولات إنقاذه.

وبالانتقال والفحص تبين أن المجني عليه لقى مصرعه على يد مسن عقب مشادة، وتم ضبط المتهم وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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