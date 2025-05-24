6 معلومات عن تطبيق "اسعفني" الجديد وكيفية الاستفادة منه

أعلنت وزارة الصحة إطلاق خدمة جديدة لمنظومة الخدمات الإسعافية وهي تطبيق إلكتروني جديد بإسم "اسعفني" يستهدف تقديم خدمات الإسعاف للحالات غير الطارئة.

إطلاق تطبيق اسعفني

وأكدت وزارة الصحة أن تطبيق اسعفني والذي يمكن تحميله من هنا يستهدف تطوير خدمات الطوارئ والرعاية العاجلة، وتحسين مدة الاستجابة السريعة، واستغلال أدوات التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة لتلبية احتياجات المواطنين.

وتنشر فيتو أهم المعلومات عن التطبيق الجديد وكيفية الحصول عليه والاستفادة منه كالتالي:

١- تطبيق اسعفني يهدف إلى تخفيف الضغط عن الخط الساخن 123، المسئول عن البلاغات العاجلة فقط.

٢- التطبيق يساعد المستخدمين في طلب سيارات إسعاف لنقل المرضى بين المنازل والمستشفيات أو بين المحافظات

٣- يتم من خلال التطبيق تتبع السيارة لحظة بلحظة وتحديد الموقع بدقة واستلام إشعارات بتفاصيل الوصول.

٤- يوفر التطبيق خاصية تقديم الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بالخدمة.

٥- التطبيق متاح في 13 محافظة منها بني سويف والمنيا ومحافظات الدلتا

٦- يتم تعميم الخدمة تدريجيًا على مستوى الجمهورية.

٧- يمكن تحميل التطبيق من هنا

جدير بالذكر أنه افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المقر الرئيسي الجديد لهيئة الإسعاف المصرية، بمدينة حدائق أكتوبر، وذلك خلال حضوره الاحتفالية المقامة بالمقر بمناسبة مرور ١٢٣ عاما على إطلاق خدمة الإسعاف في مصر.

مرور ١٢٣ عاما على إطلاق خدمة الإسعاف في مصر

وأجرى رئيس الوزراء جولة بالمقر، واستعرض الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الاسعاف المصرية، مكونات المقر الجديد وتجهيزاته الحديثة، التي تدعم قدرات مرفق الإسعاف بشكل فاعل، إلى جانب الخدمات الجديدة التي يتم إطلاقها تزامنا مع الافتتاح.

وخلال جولته بالمقر، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، مركز تلقي البلاغات بمقر هيئة الاسعاف المصرية، واستمع الى شرح من الدكتور شريف مدحت، مدير عام التخطيط الاستراتيجي بالهيئة، الذي أشار إلى أن هذا المركز يُعد أول مركز تلقي بلاغات حكومي في مصر، والذي يدعم قدرات الهيئة في استقبال بلاغات من المواطنين على الخط الموحد ١٢٣ التي تسبق تحريك سيارة الاسعاف، حيث تستقبل عددًا كبيرا منها، وذلك من خلال ١٨٧ مقعدًا بالمركز، مع امكانية تتيح زيادة العدد مستقبلا، ويعمل عليها فريق مدرب، على مدار ٢٤ ساعة، طوال الأسبوع، لاستقبال البلاغات الطارئة وغير الطارئة على مستوى الجمهورية.

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