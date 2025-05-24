مساحتها 12494 فدانًا، مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الحزام الأخضر بـ 6 أكتوبر

استمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ومرافقوه لشرح قدمه المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر، أوضح فيه أن أعمال المشروعات الجارية بمنطقة الحزام الأخضر تهدف إلى إنشاء مجتمع عمراني مُتكامل بالمنطقة، بمساحة إجمالية 12494 فدانًا لجميع المراحل، حيث تنقسم منطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر إلى ثلاث مناطق، الأولى منطقة أكتوبر (1) بمساحة حوالي ٤٥٠٠ فدان، بتكلفة مرافق حوالي 2.964 مليار جنيه.

مكونات منطقة الحزام الأخضر

تضم منطقة الحزام الأخضر عدة مشروعات، منها مشروع أعمال تنفيذ المرافق من طرق ومياه وصرف صحي وري، ومتوقع الانتهاء منه خلال عام، بإجمالي شبكات مرافق حوالي ٢٣٦ كيلومترا؛ تشمل ٧٦ كم شبكة مياه، و78 كم شبكة ري، و٨٢ كم شبكة صرف صحي، وصرف مياه الأمطار، وخطوط طرد، وعدايات مرافق، كما يتضمن المشروع شبكة طرق رئيسية وفرعية بإجمالي طول حوالي ٨٥ كم، ويشمل المشروع أيضًا 5 محطات رفع صرف صحي.

وأشار المهندس محمد مصطفى، إلى أن إجمالي عدد الطلبات المُقدمة للتقنين بالحزام الأخضر بلغت 2032 طلبًا بمساحة إجمالية 12138 مترًا مربعًا، مُضيفًا أن المنطقة الأولى تشهد أيضًا مشروع أعمال تنفيذ الحارات الرئيسية لطريق (بوليفارد) الرئيسي بالحزام الأخضر بعرض ٥٠ م وبطول حوالي 11 كم في المسافة من محور العبور حتى الطريق الدائري الأوسطي، وتنفيذ كوبري سيارات أعلى منطقة حرم "سوميد" والقطار الكهربائي السريع لربط مناطق الحزام الأخضر المُختلفة ببعضها البعض، والتي قطعها المرور السطحي للقطار الكهربائي السريع ومنطقة حرم خطوط "سوميد" للبترول.

مشروع أعمال الموزعات الكهربائية الفرعية

وأوضح رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر، أن المنطقة الأولى تشهد أيضًا تنفيذ مشروع أعمال الموزعات الكهربائية الفرعية والتغذيات الرئيسية الخاصة بالموزعات الكهربائية، ويتكون المشروع من مد كابلات جهد متوسط بطول حوالي ١٩٠ كم طولي وتنفيذ ٢٤ مبنى لوحة موزع فرعي، وعداية دفع موجه أسفل خطوط "سوميد" والقطار الكهربائي السريع، بالإضافة إلى مشروع خط الغاز الرئيسي 7 بار المُغذي لمنطقة الحزام الأخضر، ويتضمن المشروع مد خط الغاز الرئيسي ضغط 7 بار بالمنطقة للتغذية بشبكة الغاز الطبيعي.

وأضاف المهندس محمد مصطفى، أن المنطقة الثانية من مشروع الحزام الأخضر، هي بمساحة حوالي 2242 فدانًا، بتكلفة مرافق حوالي 2.153 مليار جنيه، وتشتمل على مشروع تنفيذ المرافق الرئيسية لمنطقة الحزام الأخضر من طرق ومياه وصرف صحي وري، بإجمالي شبكات مرافق حوالي ۱۳۸ كيلومترا، تشمل ٤٣ كم شبكة مياه، و٣٨ كم شبكة ري، و٥٥ كم شبكة صرف صحى وصرف مياه الأمطار، كما يتضمن المشروع شبكة طرق رئيسية وفرعية بإجمالي طول حوالي ٣٠ كم، كما سيتم تنفيذ ٤ عدايات دفع نفقي أسفل الطريق الدائري الأوسطي لخطوط المرافق المختلفة بعدد (۲) عداية صرف صحي و(۱) عداية مياه و(1) عداية ري، وجار أيضًا بالمشروع تنفيذ رافع مياه شرب بطاقة كلية ٢٦ ألف متر مكعب / يوم.

وأشار رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر إلى أن مساحة المنطقة الثالثة تقدر بحوالي 3517 فدانًا، ويشير الموقف التنفيذى لها إلى أنه قد تم الانتهاء من أعمال تصميم الطرق والمرافق ومراجعتها وجار إعداد مستندات الطرح.

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