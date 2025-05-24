السبت 24 مايو 2025
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يتفقد مشروع رفع كفاءة محطة تنقية مياه الشيخ زايد

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فيتو

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بقطاعي الإسكان والمرافق بمدن السادس من أكتوبر والشيخ زايد وأكتوبر الجديدة، وذلك عقب حضوره فعاليات الاحتفالية المقامة بمناسبة مرور 123 عامًا على إطلاق خدمة الإسعاف في مصر.

جولة رئيس الوزراء بمشروعات قطاعي الإسكان والمرافق

وحضر الجولة المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وعدد من مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية، ورؤساء الأجهزة المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الجولة بتفقد محطة تنقية مياه الشيخ زايد، لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية لرفع كفاءتها، مؤكدًا فى هذا الصدد سعى الدولة الدائم إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى العديد من القطاعات، وخاصة قطاع المرافق، تلبية لمختلف الاحتياجات، ومواكبة لما يحدث من امتداد عمراني من خلال تنفيذ العديد من التوسعات بالمدن الجديدة.    

وخلال التفقد، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي أوضح أن المحطة تم انشاؤها وتشغيلها عام 2001 على مساحة 72 فدانًا لإمداد مدينة الشيخ زايد باحتياجاتها من مياه الشرب النقية، والمياه اللازمة للأغراض الأخرى؛ وذلك ضمن مشروعات منحة الشيخ زايد، في حين يقع مأخذ المياه العكرة على الرياح البحيري عند مدينة برقاش.  

محطة تنقية مياه الشيخ زايد

وأضاف الوزير أن المحطة تخدم مناطق: مدينة الشيخ زايد، ومدينة السادس من أكتوبر، والقرية الذكية، وتم تصميم المحطة بطاقة تصميمية 450 ألف م3/يوم، كما تم توسعة المحطة بطاقة تصميمية أخرى 125 ألف م3/يوم، ليصبح إجمالي إنتاج المحطة بقدرة تصميمية 575 ألف م3/يوم.

بدوره عرض المهندس طارق شمس، مدير محطة مياه الشيخ زايد أهم أعمال رفع الكفاءة الجارية بالمحطة، التى تشمل أعمال الطرق، والزراعة، والأعمال المدنية، مشيرًا إلى أنه جار تنفيذ أعمال إعادة تأهيل عدد 10 مروقات بمحطة مياه الشرب، بمعرفة شركة الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ تأهيل عدد (2) مروق وتم دخولهما الخدمة، وجار مواصلة أعمال رفع كفاءة المحطة.

وفى ختام تفقده مشروع رفع كفاءة محطة تنقية مياه الشيخ زايد، وجه رئيس الوزراء بضرورة تكثيف الأعمال وضغط الجدول الزمني، لسرعة الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة، بما يسهم فى سرعة تلبية مختلف المتطلبات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال هذه المحطة.

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