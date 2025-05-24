رئيس وزراء كوت ديفوار: نقلة نوعية في الشراكة الاقتصادية مع مصر الفترة المقبلة

واصلت بعثة اتحاد الصناعات المصرية التجارية إلى كوت ديفوار، برئاسة الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة التعاون الافريقي بالاتحاد، أعمالها بلقاء رسمي مع رئيس وزراء روبرت جومبي، الذي استقبل الوفد المصري في لقاء عكس عمق العلاقات بين البلدين، وحرص الجانب الإيفواري على دعم المستثمرين المصريين وبحث تعزيز سبل التعاون الاقتصادي المشترك.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء الإيفواري بالوفد المصري، مشيرًا إلى قوة ومتانة العلاقات السياسية بين مصر وكوت ديفوار.

نقلة نوعية في الشراكة الاقتصادية بين البلدين

وأكد أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد نقلة نوعية في الشراكة الاقتصادية بين البلدين من خلال زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

استعداد مصر الكامل للتعاون في عدد من المجالات المحورية

من جانبه، أعرب الدكتور شريف الجبلي عن سعادته بالاستقبال الرسمي، مؤكدًا استعداد مصر الكامل للتعاون في عدد من المجالات المحورية، على رأسها الطب والهندسة والإنشاءات، بالإضافة إلى الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمار الزراعي والصناعات الطبية، ومشاريع البنية الأساسية وأعرب عن اهتمامنا بخط السكه الحديد الذي يربط بين أبديجان والعاصمه الإدارية الجديدة، وإنشاء نفق يربط ميناء أبديجان بالتوسعات في الميناء



وأشار إلى أن مصر تمتلك تجارب ناجحة وخبرات متقدمة في هذه القطاعات.

وشدد الجبلي، في كلمته، على أهمية تسريع الخطى نحو تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموجهة GTI في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية، لما لها من دور حيوي في زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الإيفوارية وتسهيل حركة التبادل التجاري بين الجانبين.

وفي خطوة عملية، أعلن رئيس وزراء كوت ديفوار عن تشكيل لجنة عليا برئاسة مجلس الوزراء، لمتابعة نتائج زيارة البعثة المصرية، بالتنسيق مع السفير المصري شريف سيف، على أن تتولى اللجنة مناقشة مجموعة من المحاور المهمة لتفعيل التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

كما تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية الاستمرارية والمتابعة المباشرة للنتائج التي تم تحقيقها خلال الزيارة، وضرورة فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، بما يخدم مصالح البلدين ويحقق التكامل الاقتصادي المنشود بين مصر وكوت ديفوار.

شارك في بعثة اتحاد الصناعات كل من أحمد سر، و سوسن رشاد عضوا غرفة الصناعات الكيماوية، وأحمد خضر عضو غرفة الصناعات الهندسية، والدكتور احمد الغيطي، وخالد سعيد أعضاء غرفة صناعة الأدوية ود وائل يوسف وم وشريف حجازي عضو غرفة الصناعات الهندسية وعبد السميع فريد عضو غرفة الصناعات النسيجية والمهندس وليد حفناوي والمهندس إسماعيل عطوان عضو غرفة صناعة مواد البناء ومحمد مجدي ابراهيم ومحمد سمير أعضاء غرفة صناعة البرمجيات وأحمد صبحي وشيماء فتحي ونعمان بكري وحسن القوير، أعضاء غرفة الصناعات الغذائية.



كما شارك بالوفد ممثلين لهيئة الاستثمار، و التمثيل التجاري، وغرفة الصناعات الهندسية.

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