طارق الجيوشي: الدولة تبذل جهودا كبيرة لتعميق صناعة حديد التسليح محليًا

أكد طارق الجيوشي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في دعم استراتيجية تعميق الصناعة محليًا والسعي لمضاعفة الأرقام التصديرية للمنتجات المصرية، مشيدًا بنتائج اجتماع الفريق كامل الوزير مع منتجي حديد التسليح.

أشار "الجيوشي"، إلى أن تمكين الحكومة متمثلةً في وزارة الصناعة، منتجي الحديد المحليين من التوسع في الإنتاج والنفاذ إلى الأسواق الخارجية هو قاطرة حقيقية لدعم الإنتاج المحلي من حديد التسليح، في ظل امتلاك مصر مزايا تنافسية تؤهلها لريادة صناعة الحديد إقليميًا حيث تتوافر المواد الخام والتكنولوجيا الحديثة والعمالة المدربة.

كشف "عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية"، أن الاجتماع مع الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية استهدف في المقام الأول السعي لوضع مبادئ وسياسات صناعية موحدة لتعميق التصنيع المحلي، يتم إعدادها بالتنسيق بين الوزارة واتحادي الصناعات والغرف التجارية.

أكد "الجيوشي"، أن مجتمع المنتجين في إنتظار تحديد اللجان المُشكلة من وزارة الصناعة للسياسات التصنيعية الخاصة بإنتاج حديد التسليح محليًا للالتزام بها كمرجعية مشتركة تدعم استقرار السياسات الصناعية وتحقق التكامل بين الدولة والقطاع الخاص.

ورحب طارق الجيوشي، بإعلان الفريق كامل الوزير أن الحكومة بصدد طرح عدد من رخص إنتاج خام البليت بمواصفات فنية خاصة تلبّي احتياجات الصناعة من الحديد القابل للحام، والمقاوم للزلازل، والصالح للاستخدام في المياه المالحة والبيئات البحرية، وكذلك لتلبية كافة الاستخدامات الفنية والهندسية المتقدمة.

وأشاد بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء بإعادة توزيع الفائض المتاح من المصانع المنتجة لخام البيلت لصالح مصانع الدرفلة، كل حسب طاقته الإنتاجية، وذلك لحين دخول مصانع البليت الجديدة حيز التشغيل، بهدف تحقيق استقرار كامل في السوق وتلبية الطلب المحلي.

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