وزير الشئون النيابية: 30 ألف جنيه التأمين الانتخابى مبلغ زهيد ويتم استرداده

أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن الحكومة ألزمت نفسها بترك فكرة التدخل فى قوانين الانتخابات، للأحزاب السياسية والسياسيين، كما ترى أن أعضاء المجلسين النواب والشيوخ هم أدرى بشعابها.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، بشأن مشروع قانون بتعديل قانون مجلس الشيوخ، المحال إليه من مجلس النواب في ضوء ما تقدم به عدد من النواب عن أحزاب مستقبل وطن، حماة الوطن، الشعب الجمهوري، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ملاحظات النواب بشأن قوانني الانتخابات

جاء ذلك خلال تعقيبه على عدد من النواب بشأن ملاحظاتهم المتعلقة بنصوص قوانين الانتخابات، مثل دعوة النائب هانى سرى الدين لتطبيق نظام القائمة النسبية بدلا من القائمة المغلقة المطلقة تفعيلا لتوصيات الحوار الوطنى، وكذلك ملاحظات النائب طارق عبد العزيز بشأن إقامة المترشح وارتفاع قيمة التأمين الانتخابى.

نظام القائمة المغلقة المطلقة

وقال فوزى، أن الأخذ بنظام القائمة المغلقة المطلقة، يأتى بهدف ضمان تمثيل الفئات المنصوص عليها فى الدستور، مشيرا إلى عدم وجود ضمانات واقعية لتمثيلها فى ظل تطبيق القائمة النسبية، داعيا من يقترحون تطبيق ذلك النظام، بأن يتقدموا بطريقة تضمن تحقيق ذلك الالتزام الدستورى.

واضاف فوزى، هناك مدرستين فى النظم الانتخابية، الأولى تشترط ارتباط المترشح بمحل إقامته، وهو ما أثبته الواقع العملى بسهولة التحايل عليه.

وتابع، أن الأصل فى الانتخاب، الحرية فى اختيار الدائرة وأن يكون الخيار لدى الناخبين، وهو المدرسة الثانية.

وزير الشئون النيابية والقانونية

وتابع وزير الشئون النيابية والقانونية، فيما يتعلق بمبلغ التأمين الانتخابى، المقرر ب 30 ألف جنيه، فهو مبلغ تأمين يتم يتم استرداده وليس رسم، لذلك لابد من التوضيح، كما أنه مبلغ ليس مرهقا وزهيد يستطيع المترشح أو من يدعموه دفعه، مقارنة بما يتم إنفاقه على الدعاية الانتخابية.

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