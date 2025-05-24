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سياسة

نواب: تعديلات قانون مجلس الشيوخ تتضمن تمثيلا عادلا ومتوازنا

مجلس الشيوخ، فيتو
مجلس الشيوخ، فيتو

طالب  المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، من أعضاء المجلس بضرورة لالتزام بالوقت المحدد وهو دقيقتان لكل نائب للحديث من حيث المبدأ حول مشروع بتعديل القانون ليعض أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 والمحال من مجلس النواب لمناقشته واقراره 
 

تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخ

وقال المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ أن مشروع بتعديل أحكام قانون مجلس الشيوخ يحقق التوازن فى توزيع المقاعد بما يتماشي مع العدالة السياسية.


وقال النائب المستشار بهاء أبو شقة:أن  ما يفرضه أى  نظام انتخابى هو الاعتماد على التقسيم العادل للدوائر  ليس جغرافيا فحسب وإنما لابد من تحقيق  العدالة السياسية والمساواة اتساقا مع الأحكام الدستورية الصادرة عام2013.

 

التمثيل العادل والمتوازن لجميع المواطنين

 

\وأشار وكيل مجلس الشيوخ إلي أن التعديلات المقدمة تتضمن التمثيل العادل والمتوازن لجميع المواطنين مهما احتلفت التركيبة السكانية لنكون أمام مجلس نيابي يعبر عن نبض الشارع واماله

فيما قال النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: إن مشروع القانون متميز، وشرح بالتفصيل التغيرات الموجودة وسببها، متابعا، أصبح حاليًا يتم احتساب عدد النواب بناء على معادلة عادلة تمامًا مفهومة لينا كنواب وللمواطنين أيضًا، ومن الممكن أن كل 5 سنين يكون هناك تغيير قادم

 

عدد السكان في المحافظات

 

وأضاف، أيضا تلك التعديلات، ليست من حكومة، ولا من حزب، بل هي عملية حسابية دقيقة بالأرقام، طبقًا لعدد السكان في المحافظات، وهذه الحسابات يتم حسابها بشكل دقيق، 
كان لازم يحصل تعديل وعلى أساسه، وأتوجه بالشكر للنائب عبدالهادي القصبي وللنواب الذين تضامنوا مع هذا المشروع والحكومة أيضا، مختتما بأنه هو قانون عادل.

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