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ثقافة وفنون

وزير الثقافة يشهد حفل فرقة أوبرا الإسكندرية ويوجه بتوسيع تنظيم الحفلات لتشمل مختلف محافظات

وزير الثقافة يشهد
وزير الثقافة يشهد حفل فرقة أوبرا الإسكندرية

شهد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، حفلًا فنيًا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، نظمته دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، وذلك على مسرح سيد درويش “أوبرا الإسكندرية”، في إطار برنامج زيارته لمحافظة الإسكندرية.

وقدمت الفرقة، بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، باقة من أجمل مؤلفات الموسيقار الراحل محمد الموجي، إلى جانب مختارات من روائع الطرب العربي، بمشاركة نخبة من نجوم الأوبرا: حنين الشاطر، ياسر سعيد، آلاء أيوب، وائل أبو الفتوح، ومحمد الخولي.

وأثنى وزير الثقافة على المستوى المتميز لفرقة أوبرا الإسكندرية، الذي يعكس ثراء وتنوع المشهد الموسيقي المصري، ويجسد ما تزخر به مصر من إبداع موسيقي متفرد سيظل مرجعًا أصيلًا لعشاق الفنون في الوطن العربي والعالم. وأكد أن الوزارة حريصة على استمرار هذه الفعاليات التي تعرّف الأجيال الجديدة برموز الإبداع الذين أسهموا في تشكيل الوجدان المصري وتعزيز مفردات الهوية الثقافية التي تعمل الدولة على صونها والحفاظ عليها.

ووجّه بتوسيع نطاق هذه الحفلات لتشمل مختلف المحافظات، تحقيقًا للعدالة الثقافية، وضمانًا لوصول الفنون الجادة إلى كل فئات المجتمع، مشيدًا في الوقت نفسه بالحضور الجماهيري الكبير الذي يعكس وعي الأسرة المصرية بقيمة الفنون.

من جانبه، أعرب الدكتور علاء عبد السلام، رئيس دار الأوبرا المصرية، عن اعتزازهبما تم تقديمه بالحفل، مشيدًا بأداء نجوم الأوبرا المشاركين، وما قدموه من روائع لأعلام الموسيقى المصرية، محمد الموجي، وبليغ حمدي، ومحمد عبد الوهاب، مشيرًا إلى أن ما حملته هذه الأعمال من عبقرية إبداعية يعكس عمق أثرهم في تشكيل الوجدان المصري

وقد شمل برنامج الحفل مجموعة من أشهر الأغاني التي تركت بصمة في ذاكرة الفن العربي، من بينها: شباكنا ستايره حرير، مستحيل، الحلوة داير شباكها، حبيبها، حبك نار، قارئة الفنجان، ليه تشغل بالك، النهر الخالد، أكدب عليك، من حبي فيك يا جاري، أنا قلبي إليك ميال، اسأل روحك، وغيرها من روائع الطرب الأصيل.

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أحمد هنو وزير الثقافة أوبرا الإسكندرية مسرح سيد درويش علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى

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