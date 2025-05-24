طريد مانشستر يونايتد يقترب من ليفركوزن الألماني

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، بأن باير ليفركوزن يدرس اتخاذ خطوة مفاجئة بالتعاقد مع النجم الإنجليزي جادون سنشو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في محاولة لمنحه فرصة جديدة لإحياء مسيرته.

سانشو على رادار مانشستر يونايتد

ويبلغ سانشو من العمر 25 عامًا، ويعيش مرحلة حاسمة في مشواره الكروي، بعد موسم باهت قضاه مع تشيلسي على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد، حيث لم يُحقق التأثير المتوقع، مكتفيًا بتسجيل 3 أهداف وصناعة 5 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان سانشو قد انتقل إلى "ستامفورد بريدج" الصيف الماضي بعد استبعاده من الفريق الأول في "أولد ترافورد"، وما تزال مستقبله غامضًا، رغم وجود بند يُلزم تشيلسي بشراء اللاعب مقابل 23 مليون جنيه إسترليني في نهاية الموسم.

ومع ذلك، كشفت صحيفة "ديلي ميل" أن فريق المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا يمكنه التراجع عن إتمام الصفقة من خلال دفع غرامة مالية قدرها 5 ملايين جنيه إسترليني، وهو ما يفتح الباب أمام وجهات أخرى.

سانشو، فيتو

أرقام جادون سانشو

وذكرت صحيفة "اندبندنت"، أنه وفي حال قرر تشيلسي عدم تفعيل بند الشراء، يدرس باير ليفركوزن ضم اللاعب، بالنظر إلى تألقه السابق في البوندسليجا عندما كان في صفوف بوروسيا دورتموند، حيث سجل 53 هدفًا وصنع 67 آخرين خلال 153 مباراة بين 2017 و2021، إضافة إلى فترة إعارة قصيرة في النصف الثاني من الموسم الماضي.

ووفقًا للتقارير، فإن بعض الأندية الإيطالية أبدت اهتمامها أيضًا بضم سانشو، لكن بوروسيا دورتموند قرر عدم استعادته مجددًا.

ويعاني مانشستر يونايتد من ضغوط مالية متزايدة، خاصة بعد خسارته في نهائي الدوري الأوروبي أمام توتنهام، ما يعزز احتمالات بيع عدد من لاعبيه، ومن بينهم سانشو، الذي أصبح منذ فترة طويلة معروضًا في سوق الانتقالات.

وكانت مسيرة سانشو مع يونايتد قد انهارت بعد خلاف علني مع المدرب السابق إريك تين هاج، حيث انتقد المدرب الهولندي أداءه في التدريبات عقب الخسارة أمام أرسنال في سبتمبر 2023، ليرد اللاعب باتهام مدربه بالكذب واعتباره "كبش فداء"، رافضًا الاعتذار، ما أدى إلى استبعاده التام من الفريق.

ورغم اهتمام ليفركوزن، إلا أن هناك عقبة محتملة قد تعرقل الصفقة، وهي أن تين هاج نفسه، الذي يُعد أحد أبرز المرشحين لخلافة تشابي ألونسو في تدريب الفريق الألماني، بعد رحيل الأخير المرتقب إلى ريال مدريد.

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