مدرب مانشستر يونايتد السابق مرشح لخلافة تشابي ألونسو في ليفركوزن

يواصل نادي باير ليفركوزن الألماني البحث عن المدرب الجديد الذي سيتولى قيادة الفريق الموسم المقبل، خلفًا للإسباني تشابي ألونسو.

وأعلن ألونسو نهاية رحلته مع باير ليفركوزن بنهاية الموسم الجاري، حيث من المنتظر أن يتولى المهمة الفنية لفريق ريال مدريد خلفًا للإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي سيرحل بدوره لتدريب منتخب البرازيل.

تين هاج يقترب من ليفركوزن

وبحسب فابريزيو رومانو المختص في انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، كان ليفركوزن يستهدف التعاقد مع الإسباني سيسك فابريجاس مدرب فريق كومو الإيطالي الحالي، إلا أن المرشح الأبرز الآن أصبح الهولندي إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد السابق.

وأوضح رومانو، خلال صفحته الرسمية على موقع "إكس"، أن ليفركوزن أحرز تقدمًا في المحادثات مع تين هاج، والذي أبدى ترحيبًا بعد المحادثات المباشرة التي أجريت في وقت سابق هذا الأسبوع.

مسيرة تين هاج التدريبية

وسبق أن درب تين هاج نادي أوتريخت بين عامي 2015 و2017، وكانت محطته الأنجح رفقة أياكس بين عامي 2018 و2022، حيث توج بلقب الدوري الهولندي 3 مرات وبكأس هولندا مرتين وبالسوبر الهولندي مرة واحدة، ووصل إلى نصف نهائي دوري الأبطال موسم (2018- 2019).

وتولى بعدها تدريب مانشستر يونايتد الذي توج معه بكأس الاتحاد الإنجليزي موسم (2023- 2024) وكأس الرابطة موسم (2022- 2023)، قبل أن تتم إقالته في شهر نوفمبر الماضي مع تراجع نتائج الفريق.

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