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رياضة

ظهور تريزيجيه، موعد مباراة الريان والغرافة في نهائي كأس أمير قطر

الريان القطري،فيتو
الريان القطري،فيتو

 يستعد فريق الريان الذي يلعب له محمود حسن تريزيجيه، لخوض لقاء حاسم ومصيري أمام نظيره الغرافة، مساء اليوم السبت، في نهائي كأس أمير قطر موسم 2025، على استاد خليفة الدولي.

 

موعد مباراة الريان ضد الغرافة في كأس أمير قطر

 من المقرر إقامة مباراة الريان ضد الغرافة الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

 

القنوات الناقلة مباشر لمباراة الريان ضد الغرافة

يمكنك مشاهدة مباراة الريان ضد الغرافة مباشر اليوم، عن طريق قنوات بي إن سبورتس القطرية المفتوحة

وتعاقد الأهلي مع تريزيجيه لمدة 5 مواسم، لتدعيم صفوف الفريق قبل المشاركة بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية بمنتصف يونيو المقبل.


وقدم فريق الغرافة الذي يضم بين صفوفه فرجاني ساسي، لاعب الزمالك السابق، بطولة مميزة، حيث أقصى فريق السد بطل الثنائية الدوري وكأس قطر،  بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل 2-2 في ربع النهائي، قبل أن يعبر في دور قبل النهائي عقبة أم صلال 4-2 بعد التأخر بهدفين ليحجز مقعده في العرض الأخير لأغلى البطولات.

بينما، نجح فريق الريان بقيادة تريزيجيه من الإطاحة بـ الدحيل وصيف الدوري بركلات الترجيح 4-2 بعد أن انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2، ثم فاز على الأهلي في دور نصف النهائي بنتيجة 3-0.

الجدير بالذكر أن فريق السد القطري هو الأكثر تتويجا بـ لقب كأس أمير قطر برقم قياسي «19 مرة».

 

تاريخ مواجهات الريان والغرافة في كأس أمير قطر

 وسبق وأن تقابل الريان والغرافة في 13 مناسبة بكأس الأمير، نجح الريان في الفوز بـ5 مباريات مقابل 4 انتصارات للغرافة، وتعادل الغرافة والريان 4 مرات.

وأحرز لاعبو الريان 18 هدفا، بينما سجل لاعبو الغرافة 19 هدفا.

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