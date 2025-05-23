الجمعة 23 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

برنامج دين حياة، رمضان البيه يوضح شروط وأركان الحج (فيديو)

الدكتور رمضان البيه
الدكتور رمضان البيه الكاتب والمفكر الإسلامي

يواصل الدكتور رمضان البيه الكاتب والمفكر الإسلامي في سلسلة تقديم الحلقات الجديدة عن أحكام فريضة الحج، وذلك في إطار برنامج “دين حياة” الذي يقوم على التذكير بمنهج الإسلام وهدى سيد الأنام محمد - صلى الله عليه وسلم، حيث يتحدث في حلقة اليوم عن شروط الحج وأركانه.

وأشار إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- قال في حديثه:" بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وحج البيت" رواه البخاري ومسلم.

 

وأضاف “البيه” لـ" فيتو" أن الأركان هي القواعد والأسس التي بني عليها الإسلام أي بدونها لا يوجد إسلام، لافتا إلى أن كل ما فرصة المولى عز وجل وكل ما جعله حدًا او حكمًا، فليس لله تعالى في كل ذلك أدنى علة لأن الحق وسبحانه قائم وغني بذاته ولا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اركان الحج أحكام فريضة الحج الدكتور رمضان البيه فريضة الحج

مواد متعلقة

برنامج دين حياة، رمضان البيه يوضح تعريف الحج (فيديو)

دين حياة، رمضان البيه يوضح الحكمة النبوية في ترتيب الأركان (فيديو)

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن تنزيه الحق عن العلل فيما فرضه الله (فيديو)

طلاب الإعدادية الأزهرية: امتحان الثقافة الإسلامية سهل والجبر نص نص (فيديو)

يلتمسون ليلة القدر، الجامع الأزهر يكتظ بالمصلين في آخر الليالي الوترية من رمضان (صور)

بصوت عبد الباسط، الطفل عمر يمتع أسماع المصلين بمسجد عمرو بن العاص (فيديو)

إنشاد ودروس، أجواء إيمانية في صلاتي العشاء والتراويح بمسجد عمرو بن العاص (فيديو)

طامعين في ثواب ليلة القدر، روحانيات خاصة في صلاتي العشاء والتراويح بمسجد عمرو بن العاص (صور)

الأكثر قراءة

مشاجرة دامية في الأقصر بالأسلحة النارية والبيضاء، الأمن يكشف تفاصيل الواقعة

قراران جمهوريان مهمان وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل خير للمصريين

رد ناري من باكستان على تصريحات رئيس وزراء الهند

عبد الله السعيد يهدد مستقبل الرمادي في الزمالك، اعرف التفاصيل

بث مباشر لـ نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الريف المصري بالمنيا

حماس تستخرج جثمان محمد السنوار وتدفنه مؤقتا في نفق

تنخفض إلى 24 درجة بهذه المناطق، موعد انكسار الموجة الحارة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي أفريقيا لكرة اليد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر الأرز في السوبر ماركت اليوم الجمعة

سعر السكر اليوم الجمعة 23 مايو 2025

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام هاري كين بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يوضح شروط وأركان الحج (فيديو)

ماذا يفعل المسلم الذي يملك الاستطاعة المالية للحج وغير قادر جسديا؟ الأزهر يجيب (فيديو)

تفسير رؤية الحوت في المنام وعلاقتها بزوال المشكلات والهموم

المزيد
الجريدة الرسمية